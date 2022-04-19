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Bakan Nebati Washington'a Geliyor

DailyMotion.com - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile IMF-Dünya Bankası bahar toplantılarına katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile IMF-Dünya Bankası bahar toplantılarına katılacak

Bakan Nebati Washington'a Geliyor

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DailyMotion.com / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Washington, Maliye, Nisan, Güncel, Haberler

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