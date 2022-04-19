Bakan Nebati Washington'a Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile IMF-Dünya Bankası bahar toplantılarına katılacak

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