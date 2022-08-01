Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabul edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığının Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşecek görüşme çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

Kulüpler Birliğinin talebi üzerine planlanan toplantıya, Bakan Nebati ile Bakan Kasapoğlu ev sahipliği yapacak. TFF yöneticilerinin de yer alacağı toplantıda 5 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi genel değerlendirmelerin yapılması, kulüplerin mali konulardaki taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Kulüplerin borçlarında "nefes almaları" için atılan adımlar

Spor kulüplerinin finansal durumlarına yönelik adımlar atılmış, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile birçok düzenleme hayata geçirilmişti.

Bu kapsamda, "Kamuya yararlı dernek" statüsünde bulunan spor kulüplerinin anonim şirket (AŞ) olarak yapılanmasının önü açılırken, kulüplerin, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az 7 kişi tarafından kurulması, kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketlerin tescil edilmesine yönelik maddeler getirilmişti.

Kulüpler için denk bütçe uygulaması hayata geçirilerek, kulüpler ve spor anonim şirketlerinin önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilmesi, bu oran üzerindeki borçlanmalara genel kurulda nitelikli çoğunlukla karar verilerek ek bütçe ile yapılabilmesi zorunlu hale gelmişti.