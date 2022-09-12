Bakan Nebati: Tek Haneli İşsizlik Oranı Hedefimize Emin Adımlarla İlerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 10,1 olarak açıkladığı işsizlik oranına ilişkin, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz… Orta Vadeli Program’da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 10,1 olarak açıkladığı işsizlik oranına ilişkin, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz… Orta Vadeli Program'da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Nureddin Nebati, sosyal medya hesabında bugün yaptığı değerlendirmede, yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımların süreceğini belirtti. Nebati'nin paylaşımı şöyle:

"İŞSİZLİĞİ AZALTMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ: Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

TEK HANELİ İŞSİZLİK ORANI HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ: Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda, işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ve işsiz sayısı, 15-24 yaş grubunda 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı. Orta Vadeli Program'da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

YATIRIMI VE İSTİHDAMI DESTEKLEYEN, TEŞVİK EDEN ADIMLARIMIZ SÜRECEKTİR: Attığımız her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı önceliyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir."