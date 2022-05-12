Bakan Nebati, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektör temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektör bazlı görüşmeler kapsamında hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerinde faaliyetini sürdüren iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.