Bakan Nebati, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektör temsilcileriyle görüştü - Haberler

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Bakan Nebati, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektör temsilcileriyle görüştü

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektör bazlı görüşmeler kapsamında hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerinde faaliyetini sürdüren iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektör bazlı görüşmeler kapsamında hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerinde faaliyetini sürdüren iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Twitter, Ekonomi, Güncel, Haberler

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