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Bakan Nebati Samsun'da

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Nebati Samsun'da

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyasıyla buluşma ve ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyasıyla buluşma ve ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a geldi.

Havayoluyla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen Bakan Nebati'yi Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Nebati ve beraberindekiler buradan Samsun iş dünyası ile buluşma toplantısının yapılacağı Atakum Sanat Merkezi'ne geçti. Nureddin Nebati, toplantının ardından Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Bakan Nebati Samsun'da

Bakan Nebati Samsun'da

Bakan Nebati Samsun'da

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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