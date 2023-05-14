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Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı

Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı

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CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1294 nolu sandıktaki oy dağılımı şöyle: Recep Tayyip Erdoğan 153Kemal Kılıçdaroğlu 146Sinan Oğan 19Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1294 nolu sandıktaki oy dağılımı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan 153

Kemal Kılıçdaroğlu 146

Sinan Oğan 19

Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Nureddin Nebati Milletvekili Mersin Güncel Haberler

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