Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1294 nolu sandıktaki oy dağılımı şöyle: Recep Tayyip Erdoğan 153Kemal Kılıçdaroğlu 146Sinan Oğan 19Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.