Bakan Nebati'nin eşi Özlem Nebati, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da hastane ve çadırlarda bulunan depremzedelere ziyarette bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da hastane ve çadırlarda bulunan depremzedelere ziyarette bulundu.

Bakan Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Nebati'nin eşi Özlem Nebati, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, depremzedelerle buluştu.

Özlem Nebati ve beraberindekiler, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Heyet daha sonra Turgut Özal Parkı çadır kentinde evleri yıkıldığı için çadırlarda kalan depremzedelerle görüştü.

Depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Nebati, çalışmalara katkı sunan görevli personele de teşekkür etti.

Özlem Nebati ve beraberindekiler, çadır kentte yemek dağıtımına da katıldı.