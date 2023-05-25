Bakan Nebati, Mersin'de öğrencilerin daveti üzerine okulda Togg'u tanıttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de öğrencilerin daveti üzerine okulda Türkiye'nin otomobili Togg'u tanıttı. Öğrencilerle sohbet eden Nebati, araç önünde fotoğraf çektirdi ve öğrencilerin ilgisinden mutlu olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de öğrencilerin daveti üzerine okulda Türkiye'nin otomobili Togg'u tanıttı.

Yenişehir ilçesinde bir programa giden Bakan Nebati'yi, ilçedeki bir okulda teneffüste olan öğrenciler davet etti.

Bunun üzerine Togg ile okul bahçesine giren Nebati, öğrencilerle sohbet etti.

Bu sırada öğrenciler, okul bahçesinde sergilenen Togg'u inceledi. Bakan Nebati, öğrencilerle araç önünde fotoğraf çektirdi.

Nebati, AA muhabirine, Togg'u gören öğrencilerin mutlu olduğunu söyledi.

Programa giderken öğrencilerden davet aldığını aktaran Nebati, "Milli aracımızı gördüler. Bir de bakanı görünce müthiş keyif verdiler. Aracı takip ediyorlar. Çocukların ilgisi bizi mutlu etti. Bütün bunlar şunu gösteriyor, bu millet, güzel yapılan şeyleri çocuklar dahil anlayabiliyor. Öğrencilerle bir arada olmak çok keyifliydi." diye konuştu.