Bakan Nebati, Mersin'de Güneydoğu Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hep beraber çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hep beraber çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en güzel işleri hep beraber yapıyoruz." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında Mersin Stadyumu'nda TFF 3. Lig'de Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu ile Karşıyaka arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

Nebati, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Mersin ekibini tebrik etti.

Daha sonra konvoyla şehir turu yapan Bakan Nebati, Millet Bahçesi'nde düzenlenen Güneydoğu Buluşması'nda, Mersin'de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de dün güzel bir miting yaptığını hatırlatan Nebati, mitinge katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Mersin'e hizmetkarlık yapmaya geldiğini dile getiren Nebati, "Hep beraber çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en güzel işleri hep beraber yapıyoruz." dedi.

Bakan Nebati etkinlik kapsamında sahne alan İbrahim Tatlıses'ten "Mavi Mavi" adlı şarkısını söylemesini istedi. Tatlıses de Nebati'ye teşekkür ederek, istek şarkıyı seslendirdi.

Etkinlik, İbrahim Tatlıses konseriyle devam etti.