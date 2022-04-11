Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 728 milyar TL oldu

MARDİN'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı sağlayıp, yatırım ortamını güçlendirdiklerini belirterek, " Döviz ; üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat, 728 milyar TL olmuştur. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyoruz" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'İş Dünyası Buluşması' programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyeleri Cüneyt Yüksel ve Orhan Miroğlu'nun eşlik ettiği programda konuşan Bakan Nebati, enflasyonu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için çalıştıklarını dile getirerek, yıl sonunda da enflasyonun gerileyeceğini söyledi.