Bakan Nebati: Kadın girişimcilerin artması, yarınlara güvenle bakmamızı sağlıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemizde kadın girişimcilerin sayısının her geçen gün artıyor olması, yarınlara her bakımda güvenle bakmamızı sağlıyor. Evinde çalışarak üreten, çocuklarının geleceği için ter döküp emek veren tüm kadınlarımızı selamlıyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Halkbank Üreten Kadın Buluşması' ve 'Diyarbakır İş Dünyası Buluşmaları'na katılmak için Diyarbakır'a geldi. İlk olarak 'Halkbank Üreten Kadın Buluşması' programına katılan Bakan Nebati'ye burada Vali Ali İhsan Su ve kadın yöneticiler ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan eşlik etti. Bakan Nebati, üreterek hem aile ekonomilerine hem de ülke ekonomisine çeşitli katkılar sunan kadın girişimcilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ülkemizde kadın girişimcilerin sayısının her geçen gün artıyor olması, yarınlara her bakımda güvenle bakmamızı sağlıyor. Evinde çalışarak üreten, çocuklarının geleceği için ter döküp emek veren tüm kadınlarımızı selamlıyorum. Yüreği evlat hasretiyle yanan ve bin günü aşkındır devam ettiren tüm Diyarbakır annelerimizi de saygıyla selamlıyorum. Kadınlar, kadınlarımız Güneydoğulu kadınlarımız bir şeyi çok iyi bilirler; onlara yazılmış hayat değil kendi fıtratlarında ve geleneklerimizde bu topraklardan fışkıran medeniyetimizle hareket ederler. Bu bölgenin çok önemli bir özelliğidir; kadın erkeği yüceltir, erkek kadını başının tacı yapar. Böylesine güçlü ve inancına, medeniyetine bir çınardan daha güçlü bir şekilde duruşunu gösteren kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

"İktidara geldiğimizde kız çocuklarının ilköğretimdeki brüt okullaşma oranı yüzde 91,9'du, bugün yüzde 97'ye çıkardık. Yükseköğrenime erişimine sağlanması üniversite sayımızı 200'ün üzerine çıkardık. Bugün her ilimizde üniversite var. Gençlerimiz ve genç kızlarımız bu imkanlardan faydalanıyor. Ayrıca attığımız birçok adım neticesinde 2012 yılında yüzde 14,4 olan yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2020 yılında yüzde 19,3'e çıkmış bulunuyor. Bunun bir yansımasını da parlamentomuzda rahat görebiliyoruz. 101 kadın milletvekili bunun da 54'ü AK Parti olmak üzere Meclis'te görev yapıyor. Kadınlarımızın daha iyi iş ortamında olabilmeleri için pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Bunu da açık bir şekilde hissettiriyoruz."