Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammını açıkladı. Açıklamaya göre yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. İhlas Haber Ajansı / Güncel Politika Güncel Haberler

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