Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammını açıkladı. Açıklamaya göre yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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