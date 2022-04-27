Bakan Nebati: Devrim arabalarına engel olanlar elektrikli TOGG'a engel olamayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Kelimelerim arasında eşelenip, bağlamından kopartılarak, çarpıtılacak bir ifade bulmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Dün devrim arabalarına engel olanlar bugün elektrikli TOGG'a engel olamayacaklardır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İSO'nun Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Gündem maddelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın, bu durumu daha da zorlaştırdığına değindi. Tüm zorluklara rağmen, küresel çalışmalara imza atarak ülkeye istihdam anlamında büyük katkılar sunmaya çalıştıklarını aktaran Nebati, projelerden bahsetti.

"KÜRESEL DÜZEYDE ÖNEMLİ FİYAT ARTIŞLARINA ŞAHİT OLDUK"

"TOGG'A ENGEL OLAMAYACAKLAR, SİHA'LARA ENGEL OLAMADIKLARI GİBİ"

Bazı kesimler tarafından sözlerinin çarpıtıldığını ancak her şeye rağmen yollarına devam edeceklerini aktaran Nebati, Türkiye'nin otomobili TOGG'a engel olunamayacağını kaydetti. Nebati konuşmasında şunları söyledi: "Küresel ölçekte dönüşüm sancılarının yaşandığı bir dünyada ancak omuz omuza durarak, kafa kafaya vererek feraha erişebiliriz. Hal böyle iken, sorunlar karşısında ağlaşıp yakınacağımızı, korkup çark edeceğimizi sananlar bir kez daha yanılıyorlar ve yanılmaya devam edecekler. Dün olduğu gibi bugün de küçük hesaplar ve küçük hırslarımızla değil, tarihsel vizyonumuzun farkındalığıyla yol almaya devam edeceğiz. Varlığımızın teminatı olan ülkemize ve insanımıza daha fazla istihdam, daha fazla refah ve daha güzel bir yarın sunmak boynumuzun borcudur. Kelimelerim arasında eşelenip, bağlamından kopartılarak, çarpıtılacak bir ifade bulmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ancak onların bu topraklara ve ortak duygularımıza duydukları kin, bizi asla yolumuzdan döndüremez. Tam tersine alet oldukları bu ucuz algı operasyonu doğru yolda ilerlediğimizin teyidi niteliğindedir. Dün devrim arabalarına engel olanlar bugün elektrikli TOGG'a engel olamayacaklardır. Tıpkı vaktiyle Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'a yan gözleriyle bakanların bugün dünya savaş stratejilerini değiştiren SİHA'larımıza engel olamadıkları gibi."