Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1) - Haberler

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Nebati yaşanan konut fiyat artışlarına ilişkin ise başta İstanbul olmak üzere belediyelere çağrıda bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel