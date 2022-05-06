Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Nebati, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel