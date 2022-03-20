Bakan Nebati: Bu ülke, hiç kimseye eyvallah etmez

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum; bu ülke, hiç kimseye eyvallah etmez" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, temaslarda bulunmak üzere memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Nebati'yi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti'li milletvekillerinin bulunduğu protokol karşıladı. Bakan olduktan sonra ilk kez doğduğu Viranşehir'e gelen Nebati, burada halka seslendi.

Konuşmasının ardından Bakan Nebati, AK Parti İlçe Başkanlığı ile Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.