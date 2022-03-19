Bakan Nebati: 21'inci yüzyıl Türkiye'nin olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 21'inci yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunu söyleyerek, "Çok daha iyi haberler gelecek. Geleceğe o kadar büyük bir ümitle bakıyorum ki Allah'ın izniyle yanılmayacağım. Rahat olun" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) düzenlediği 'TÜGİK İş Zirvesi 2022', Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'dan yeni geldiğini ve yurt dışında Türkiye'ye başka bir gözle bakıldığını ifade ederek, "Tüm mercekleriyle Türkiye, ilgi alanı oluyor yurt dışındaki fuarlarda. Bunu hissettiriyorlar. Türkiye, öncü ülke konumundadır. Biz yurt dışına çıkarken Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bayrağımızın gücüyle dik duruşumuzla gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa o mesajları veriyor, yatırımlar için de her türlü engelin kaldırılması için ön ayak oluyoruz. Yurt dışına, ülkemizi şikayet etmek ya da 'buraya yatırım yapmayın' demek için değil, 'Can, mal, güvenliğine inanarak gelin, temel insan haklarına öncelik veren, adalete vurgu yapan özgürlükten asla taviz vermeyen bir ülke olduğu için gelin' diyerek gidiyoruz" dedi.