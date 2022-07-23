Bakan Mustafa Varank'tan vatandaşlara dondurma ikramı - Haberler

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Bakan Mustafa Varank'tan vatandaşlara dondurma ikramı

AA - Muhammet Mutaf - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'da vatandaşlara külahta dondurma ikram etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'da vatandaşlara külahta dondurma ikram etti.

Şehir merkezinde vatandaşları selamlayan Varank, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş yerindeki dondurma tezgahının başına geçti.

Burada iş yeri sahibinin külahlara doldurduğu dondurmaları vatandaşlar ile çocuklarına ikram eden Varank, ailelerle sohbet etti.

Vatandaşlar da dondurma ikramından dolayı Varank'a teşekkür etti.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Cumhuriyet Caddesi Mustafa Varank Erzurum Güncel Haberler

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