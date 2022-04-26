Bakan Mustafa Varank Esenler'de gençlerle iftar yaptı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler'de gençlerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası konuşma yapan Varank, "7 genç bir araya gelip 3 ayda bir oyun yapmışlar. Sonra da bu oyunu tam 200 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne satmışlar. Sizlerin sayesinde de bu ülkeyi o özlediğimiz, hayalini kurduğumuz, en büyük 10 ekonomiden biri haline sizlerle birlikte getireceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Bölge Parkı'nda, Esenlerli gençlerle bir araya gelerek iftar yaptı. Düzenlenen programa Varank'ın yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda genç katıldı.

GÖKSU: ESENLER'İN GENÇLERİYLE BULUŞSUN İSTEDİK

"İŞTE HAYALİNİ KURDUĞUMUZ GENÇLİK"

"EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ HALİNE SİZLERLE BİRLİKTE GETİRECEĞİZ"

Yarışmalarda sadece teknik beceri kazanılmadığını belirten Varank, "Tabii onlar bu yarışmalarda yalnızca teknik beceri edinmiyorlar. Hayal kurmayı, takım ruhunu, mücadele azmini öğreniyorlar. Biz de onlara bu maratonda arkadaşlık ediyoruz. Projelerini hayata geçirmek üzere faydalanabilecekleri sayısız desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendilerine sunuyoruz. Zaten milli teknoloji hamlesi derken de bunu kastediyoruz. İşte son dönemde ülkemizden çıkan yazılım şirketleri, oyun şirketleri, milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar, ya da ordumuza teslim ettiğimiz Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'mız bu TEKNOFEST ruhunun somut birer yansıması. Bakın geçenlerde Ankara'da bir şirketi ziyaret ettim, bir mobil oyun firması. Firmanın sahibi sizlerden biraz büyük ama daha yakın zamanda üniversiteden mezun olmuş. 7 genç bir araya gelip 3 ayda bir oyun yapmışlar. Sonra da bu oyunu tam 200 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne satmışlar. Sizlerin sayesinde de bu ülkeyi o özlediğimiz, hayalini kurduğumuz, en büyük 10 ekonomiden biri haline sizlerle birlikte getireceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel