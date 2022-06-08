Bakan Muş'tan, Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama - Haberler

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Bakan Muş'tan, Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Muş'tan, Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü paylaşıma ilişkin, "Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü paylaşıma ilişkin, "Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü videoya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Muş, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Muş Antalya Muş Güncel Haberler

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