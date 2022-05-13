Bakan Muş: &quot;SELEC'in Genel Direktörlüğü'ne Bakanlığımız personeli seçildi&quot; - Haberler

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Bakan Muş: "SELEC'in Genel Direktörlüğü'ne Bakanlığımız personeli seçildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Muş: 'SELEC'in Genel Direktörlüğü'ne Bakanlığımız personeli seçildi'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "SELEC'in Genel Direktörlüğü'ne Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza biriminden Oğuz Serkant Akın seçildi" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "SELEC'in Genel Direktörlüğü'ne Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza biriminden Oğuz Serkant Akın seçildi" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, uluslararası arenada ortak operasyonlar gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren SELEC'in Genel Direktörlüğüne 11 ülkeden 8 oy alarak bir Ticaret Bakanlığı personelinin seçildiğini, "Uluslararası arenada gümrük-polis işbirliğini geliştirmek ve ortak operasyonlar gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren SELEC'in Genel Direktörlüğü'ne Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza biriminden Oğuz Serkant Akın seçildi. Türkiye, 11 ülkeden 8'inin oyunu aldı. Hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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