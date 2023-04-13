Bakan Muş, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına Togg T10X ile geldi

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, Samsun'un Kavak ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına, Togg'un T10X akıllı cihazı ile geldi.

Togg'un T10X akıllı cihazı, sabah saatlerinde kente getirildi. AK Parti Kavak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına, bakanlığa tahsis edilen Togg aracıyla gelen Muş, Togg'u Samsun'da test etme imkanı bulduğunu söyledi.

Aracın gayet iyi olduğuna işaret eden Muş, "Performansı, yol tutuşu çok iyi, çok atak bir araç. Güvenlik sistemleri en üst düzeyde dizayn edilmiş. Yol hakimiyeti ve yol tutuşu çok seri olmasına rağmen çok kısa sürede durabiliyor." ifadesini kullandı.