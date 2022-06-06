Bakan Muş, Sağlık Hizmeti Destek Paketini Açıkladı: Seyahat Sağlık Sigortası, İstihdam, Eğitim ve Yabancı Dil, Spor ve Heal In Türkiye Portalı - Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sağlık Hizmeti İhracat Zirvesi'nde yeni destek paketini açıkladı. Muş, "Birincisi komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği, ikincisi istihdam desteği, üçüncüsü sağlık hizmeti ihracatımızda mesleki eğitim ve yabancı dil desteğidir. Dördüncü desteğimiz ürün yerleştirme, beşinci olarak spor sektörü de kapsama dahil edildi. Altıncı ve son desteğimiz ise bütün bu destekleri taçlandıran 'Heal in Türkiye' portalıdır" dedi.

Sağlık Hizmeti İhracat Zirvesi, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi-Yeni Destekler ve Portal Lansmanı'na katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu, Uluslararası Sağlık Turizm Meclisi kurduklarını belirterek şunları söyledi:

"Sağlık hizmetlerimiz hem kapsamıyla hem de kalitesiyle dünya çapında öne çıkan ve tanınan bir noktaya gelmiştir. Bu vesileyle özellikle pandemi döneminde kıymetlerini daha iyi anladığımız sağlık sektörümüze, çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. TOBB olarak bizde hem sektörümüzün gelişimine destek olmak hem de önümüze çıkan bu küresel fırsat penceresini değerlendirmek üzere geçtiğimiz yıl Uluslararası Sağlık Turizm Meclisimizi de kurduk. Meclisimiz de saç ekimden organ nakli konularına kadar birçok branşta uzmanlaşmış en yetkin kuruluşlarımız temsil etmektedir.

"ÖZEL SEKTÖR OLARAK İSTİŞARENİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Sayın Bakanım sağ olun, siz de özel sektörümüze değer katan, her işte özel sektörümüzü destekliyor, yanında duruyor, yolumuzu açıyorsunuz. Bizim özel sektör olarak talebimiz şu; kamu ile istişare edelim. Tabi uygulayıcı, karar verici kamudur ama en azından özel sektör olarak istişarenin çok önemli olduğunu görüyoruz, sizde de bu anlayış var."

Ticaret Bakanı Muş, sağlık hizmeti ihracatçılarına yönelik teşvik paketini açıkladı. Muş, özetle şunları söyledi:

"Sağlık hizmeti ihracatımız katma değer ve uluslararası rekabet gücümüz açısından son derece önemli bir potansiyele sahiptir. Desteklerin başladığı 2012 yılında ülkemize sağlık hizmeti amacıyla 216 bin iken bu sayı 1,5 milyon kişiye ulaşmıştır. Elde edilen gelirimiz ise 2021 yılı itibariyle 1 milyar dolar tutarında olduğu, 2022 yılı ilk çeyreğinde ise bu gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 332 bin dolar seviyesinin üstüne çıktığı görülmektedir. 2022 yılın ise yaklaşık 4 milyar dolarlık bir sağlık hizmeti ihracatına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde sağlık hizmeti alan ziyaretçilerin akışının sorunsuz devam etmesi ve gelirlerimizin sürdürülebilirliği temini noktasında sağlık vizesinin etkili uygulanması büyük önem arz etmektedir. Dışişleri Bakanlığımızla imzaladığımız iş birliği protokolü ile sağlık vizelerinin başvuru sürecinde Hizmet İhracatçıları Birliği yetkin kılındı ve 2021 Aralık itibariyle başvurular alınmaya başlanmıştır.

6 BAŞLIKTA DESTEK AÇIKLAMASI

Yeni desteklerimizi tek bir başlıkta ifade etmek gerekirse o da Sağlık Hizmeti İhracatı 5,0 destekleri denilebilir. Bütüncül ve akılcı bir yaklaşımla kurguladığımız desteklerimiz altı başlıkta sıralayabiliriz.

Birincisi komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği; bu destekle ülkemizi ziyaret eden bir kişinin bavulunun kaybından acil sağlık hizmetine ve tedavi sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyona varana kadar komple sigorta altına alınması sağlanmıştır.

"İSTİHDAM DESTEĞİ"

İkincisi istihdam desteği; sağlık hizmeti ihracatından şüphesiz çekirdek hizmet tedavidir. Bu hizmeti sunarken ülkemizin var olan kültürel ve coğrafi zenginliklerini de ifade etmek istiyoruz. Örneğin Ankara'yı ziyaret eden yabancı bir hastanın tıbbi tedavinin yanı sıra kalış süresini uzatarak Kapadokya'yı ya da Bolu'yu ziyaret etmesi, kültürel ve jeotermal imkanlarımızdan da faydalanılması ve bu deneyi ülkesindeki diğer potansiyel hastalarla paylaşması önemli olacaktır. Bu anlayışlar rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elamanından sosyal hizmet uzmanına varana kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı değer zincirinde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların istihdamına teşvik vereceğiz. Bu vesileyle ülkemizin yeni mezun istihdamına da katkı sağlamayı umuyoruz.

"MESLEKİ EĞİTİM VE YABANCI DİL DESTEĞİ"

Üçüncü desteğimiz, sağlık hizmeti ihracatımızda mesleki eğitim ve yabancı dil desteğidir. Günümüzde pazarlamada öne çıkan unsur deneyimdir. Sağlık hizmeti almak üzere gelen bir hastanın deneyimi de çok kritik. Havaalanında uçaktan inip taksiye binişle başlayan bu deneyim tedavi sırasında ve sonrasında ülkesine dönüşle son bulmaktadır. Hastanın bu süreçte sorun yaşamaması için hiç şüphesiz sektörde çalışanların eğitimi ve yabancı dili çok büyük önem taşımaktadır. Teorik ve pratik olarak sağlık hizmeti ihracatında bulunan üniversitelerimiz ile sektörümüzü buluşturacağız.

"ÜRÜN YERLEŞTİRME VE SPOR DESTEĞİ"

Dördüncü desteğimiz, ürün yerleştirme desteğidir. Ülkemizde üretilen filmlerimiz, dizilerimiz ve dijital oyunlarımız yedinden yetmişe dünyanın her kıtasındaki pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Sağlık hizmeti ihracatçılarımızı yurtdışında yayınlanan yapımlarımızla ürün yerleştirme desteğimizden faydalanmaya davet ediyorum.

Beşinci olarak spor sektörü de kapsama dahil edilmiş, böylelikle sağlık ve spor sektörü ihracatımız bir arada desteklenme imkanına kavuşmuştur.

"HEAL İN TÜRKİYE' PORTALI"

Altıncı ve son desteğimiz ise bütün bu destekleri taçlandıran 'Heal in Türkiye' portalıdır. Bir portaldan öte ülkemizin dünyada sağlık hizmeti ihracatında kullanabileceği bir slogan olacaktır. Bu portalın katkısıyla ülkemiz yeni bir başarı hikayesi yazacaktır. Portal bünyesinde bir çağrı merkezi olacak, yabancı hastaların öneri ve şikayetleri alınacak ve takip edilmesi sağlanacaktır."

ANKA / Güncel