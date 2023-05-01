BAKAN MUŞ: ORTA KARADENİZ SERBEST BÖLGESİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

SAMSUN'da Hizmet İş Sendikası ziyaretinde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, " Samsun'da 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkanı yaratması öngörülen Orta Karadeniz Serbest Bölgesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile bugün kurularak Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tüm çalışanların gününü tebrik ettiğini ve emekçilerin yanında olduklarını belirten Bakan Muş burada yaptığı konuşmada Samsun'un, Doğu Avrupa, Karadeniz ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 600 milyon insan için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini taşıdığını belirtti. Üretim ve lojistik kabiliyetlerini, hem tarım hem de sanayi alanındaki rekabetçiliği ile Samsun'un Türkiye ihracatındaki payını kısa zamanda yüzde 1 seviyesine, orta vadede de yüzde 2'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Muş, hayata geçmesi ile Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin bu alanda hem Samsun'un hem de tüm bölgenin ihracat üssü olacağını aktardı. Bakan Muş, bu şehrin altyapısının, nüfusunun, bulunduğu konum ve yüz ölçümünün bunu karşılayabilecek seviyelerde olduğunu dile getirdi.

'ORTA KARADENİZ SERBEST BÖLGESİ'NİN KURULMASIYLA İHRACAT ARTACAK'

Samsun'un bölgesel önemine vurgu yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekkeköy ilçesinde yer alan 644 bin metrekare arazi üzerinde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kurulması ile ihracat kapasitesinin artacağını, bölgede tam doluluğa ulaşılması ile birlikte, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlanmasının ve yıllık 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesi beklendiğini kaydetti. Daha önce Samsun Limanı'nın hemen yanında 73 bin 150 metrekarelik alan üzerine kurulu Samsun Serbest Bölgesi'nin faaliyetlerine 1996 yılında başladığını hatırlatan Bakan Muş, 2022 yılında bölgede 23 firma tarafından 157 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Samsun Serbest Bölgesi'nin genişleyebileceği bir alan bulunmaması nedeniyle, tüm Karadeniz Bölgesi'ne hitap edecek büyüklükte bir serbest bölge ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

'ÇOK GÜZEL BİR SERBEST BÖLGE OLACAK'

Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin Samsun'da kurulmasını sağladıklarını dile getiren Bakan Muş, bunun istihdam anlamında kente kazanç sağlayacağını belirterek, "Samsun'a hayırlı olsun. Orta Karadeniz Serbest Bölgesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile bugün kurularak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bütün fazları bitirdiğimiz zaman, üzerinde teknik olarak planladıklarımızla, burayı 1800 dönüme kadar çıkarabilme ihtimalimiz var. Tabi bu serbest bölge Türkiye'nin sayılı büyük bölgelerinden birisi olacaktır. Samsun'un ihracatına, istihdamına, üretimine çok önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Çünkü bir tarafı tamamen liman ve deniz olacak. Burada üretilen ürünlerin gönderilmesi için ihtiyaca göre liman da olabilir. Dolayısıyla çok güzel bir serbest bölge olacaktır" diye konuştu.

'AMACIMIZ SAMSUN'UN PAYINI YÜZDE 2'YE ÇIKARTMAK'

Serbest bölgenin kurulması ile birlikte kente yatırımların yoğunlaşacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs Perşembe günü Samsun ziyaretinden önce bu müjdeyi vermesinden dolayı kendisine teşekkür eden Bakan Muş, "Samsun'da ağırlıklı olarak ihracat yapan firmalar var. Yani üretiminin büyük bir kısmının ihracata gittiğini gördüğümüz firmalar var. Bunlar için bu serbest bölge önemli bir üretim merkezi olacaktır. Çünkü hem serbest bölgenin rejimi hem de sunduğu avantajlar özellikle ihracatçıya yönelik çok fazla. O şirketlerin burada yer alması, ilave şirketlerin de buraya gelmesi önemli bir istihdam oluşturacaktır. Aynı şekilde organize sanayi bölgelerimizle ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Samsun'a çok güzel, büyük ve modern, çünkü lojistiği de kendi içerisinde çözebilen organize sanayi bölgeleri kazandıracağız" ifadelerini kullandı. (DHA)