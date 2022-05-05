MUŞ (DHA) - Bakan Muş : Nisan ayında ihracatımız 23,4 milyar Dolar

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.

Bakan Muş, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, küresel ekonomide son dönemde yaşanan bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin, ihracatta 2021 yılındaki büyük başarısının ardından, 2022 yılının ilk dört ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini söyledi.

"Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri' ile hizmet ihracatı yapan kuruluşların pazara giriş, tescil ve koruma, yurt dışı etkinlik katılımı, sanal fuar organizasyonu, reklam, tanıtım, pazarlama gibi harcamaları yıllık 9,6 milyon liraya kadar desteklenebilecektir. Sağlık ve spor turizm hizmetleri sektörlerinin gelişimi, pazar araştırması, bilgiye abonelik giderleri, ülkeye giriş yapacak kişilerin girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik istihdam giderleri yıllık 9,6 milyon liraya kadar desteklenecektir. Sektörel alım ve ticaret heyetleri desteği için yüzde 70 oranında yıllık 1,8 milyon lira destek verilecektir. Ayrıca Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları başlıklı kalemde, tescil ve koruma ile reklam tanıtım ve pazarlama alanlarında 1,8'er milyon lira destek sağlanacaktır. Yürürlüğe giren bu yeni desteklerimizin sağladığı ivmeyle, 2022 yılında hizmet ihracatımızda 68 milyar dolar hedefini aşacağımızdan eminiz"