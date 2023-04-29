Bakan Muş ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, 'Türkiye- Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması'nı imzaladı
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Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ikili görüşmelerinin ardından iki Bakan Türkiye- Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması'nı imzaladı.
Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ikili görüşmelerinin ardından iki Bakan Türkiye- Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması'nı imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel