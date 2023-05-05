BAKAN MUŞ ERDOĞAN GİTSİN BİR ŞEKİLDE BAKARIZ YOLUMUZA DEMEKLE MEMLEKET İDARE EDİLMİYOR

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, 'Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden ittifak oluşturup, Erdoğan gitsin biz bir şekilde bakarız yolumuza demekle memleket idare edilmiyor. Son olarak fatura vatandaşa çıkıyor, insana, çalışana, emekçiye, çiftçiye çıkıyor. Bunu Türkiye yaşadı. Türkiye 2001'deki bankacılık krizi ile yaşadı. Milyarlarca dolar hortumlandı ve bu necip millet o bankaların içini doldurdu' dedi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekili adayı olduğu Samsun'da iş insanları, dernek yöneticileri ve STK temsilcilerine yönelik düzenlenen programa katıldı. Devlet yönetiminin ciddiyet istediğini söyleyen Bakan Muş, Biz Türkiye'yi güçlendirmek, refahını arttırmak, daha güçlü bir ülke ve devlet yapmak istiyoruz. Bütün inancımız, hedefimiz, çabamız bu yönde. Bunu hep birlikte başaracağız. Türkiye'nin belirsizliğe, bir bilinmeyene, nereye savrulacağına asla müsamaha etmememiz lazım. Ülkeyi yönetmeye talip olanlar, mutlaka ülkenin meseleleri ile ilgili bir kanaatleri vardır diye düşünüyorum. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden ittifak oluşturup, Erdoğan gitsin biz bir şekilde bakarız yolumuza demekle memleket idare edilmiyor. Son olarak fatura vatandaşa çıkıyor, insana, çalışana, emekçiye, çiftçiye çıkıyor. Bunu Türkiye yaşadı. Türkiye 2001'deki bankacılık krizi ile yaşadı. Milyarlarca dolar hortumlandı ve bu necip millet o bankaların içini doldurdu diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN PETROL İHTİYACININ YÜZDE 25'İNİ ÜRETECEK'

Türkiye'de hiç kimsenin özerkliğe müsaade etmeyeceğini belirten Bakan Muş, Biz geçen yıl enerjiye 100 milyar dolar para ödedik. Yurt dışına gitti. Dış ticarete 100 milyar dolar. Ağırlıklı olarak petrol ve doğal gaz. Türkiye, Karadeniz doğal gazını sisteme entegre etti. Şimdi geliştireceğiz. Kapasitesini arttıracağız. Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 800 bin ile 1 milyon varil arası. Türkiye, 80 bin varil üretiyor günlük. Yani ihtiyacının yüzde 10'unu üretiyor. Son yapılan keşif de günlük 100 bin varil ve ilk kuyu daha. Türkiye'nin şu an üretimi 180 bin varile çıkıyor. Türkiye toplam üretiminin ihtiyacının yüzde 20 ila 25'ini üretecek hale geldi. Terörün olduğu, istikrarın olmadığı, şiddetin olduğu yerde bunu yapabilir misiniz Orada çalışan mühendisler, teknik elemanlar bu milletin çocukları. Birebir kendimiz yapıyoruz sondajı. Türkiye'de CHP seçimi kazanamayacağını biliyor. Yanına İYİ Parti'yi alıyor, 6-8 arası oyu. Öbürleri 1 puan. CHP'nin de 25 arası. Hepsini toplasan 35 yapıyor. Ne yapması lazım, birini alması lazım. Yüzde 50 artı 1 alması lazım O nedenle kimi alması lazım, HDP'yi alması lazım. Başka olmaz. Şimdi yan yana gelmeyiz diyorlar ya, PKK ile yan yana gelenin Allah belasını versin, bin belasını versin, bir kere değil, bin kere versin. Kazanma ihtimali yok ve onu bir şekilde entegre ediyorlar. Peki o ne istiyor Özerklik istiyorlar ve açık açık söylüyorlar. Biz, Türkiye'yi büyütüp, zenginleştireceğiz. Türkiye'de hiç kimse özerkliğe müsaade etmek istemez ifadelerini kullandı. (DHA)