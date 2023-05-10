Bakan Murat Kurum Üsküdar'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'ı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacaklarını kaydederek "En güzel yatırımları yapacağız. Bu söz, öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'ı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacaklarını kaydederek "En güzel yatırımları yapacağız. Bu söz, öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, liderimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan Kurum, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi sakinleriyle Yavuz Selim Parkı'nda buluştu.

Buluşma öncesi sahne alan sanatçı Uğur Işılak seçim şarkılarını seslendirdi.

Bakan Kurum, programda yaptığı konuşmada, 21 yıllık AK Parti iktidarında şehri dev eserler ve büyük hizmetlerle taçlandırdıklarını söyledi.

İstanbul'a kazandırdıkları eserleri asla yeterli görmediklerini ifade eden Kurum, İstanbul'da "1,5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü" ve "Yarısı Bizden Yarısı Devletten" kampanyalarını anlatarak tüm riskli yapıları dönüştürdüklerini belirtti.

Vatandaşları dönüşüm kampanyalarına katılmaya davet eden Kurum, bugün itibarıyla İstanbul'da tam 640 bin bağımsız bölüm için başvuru olduğunu aktardı.

"Vatandaşlarımızın imar ve tapu sorunlarını çözdük"

Üsküdar'da verilen hizmetleri anlatan Kurum şöyle devam etti:

"2016 yılında Üsküdar'ımızın 16 Boğaz mahallesini kapsayan alanda imar planı tadilatlarını yaptık. Vatandaşlarımızın imar ve tapu sorunlarını çözdük. Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan mülkiyet problemlerini çözdük. Vatandaşlarımıza tapularını teslim ettik. Şu an kentsel dönüşümün hızını kesen hisseli parsel sorununu da çözüyoruz. Çok hissedarlı, büyük yüz ölçümüne sahip parselleri küçültüyoruz. Bu kapsamda 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil ettiğimiz Raskent ve Kayıkent Yapı Kooperatiflerini de dönüştürüyoruz. Mehmet Akif'ten Ferah'a, Cumhuriyet'ten Kirazlıtepe'ye, Sultantepe'den Beylerbeyi'ne kadar Üsküdar'ımızın tüm mahallelerine hizmet ettik, eser verdik. Sizlerin dualarını aldık, desteklerini aldık. Üsküdar'ımızda, Çamlıca Camisi çevresinde Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ'mizle 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Sosyal donatılarıyla beraber tam 1873 güvenli, afetlere karşı dirençli konut inşa ediyoruz."

Bakan Kurum, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Emlak Konut ile 2 etapta 1122 yeni konut ile 37 iş yeri inşa ettiklerini, Bulgurlu Altınköy'de de kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini bildirdi.

Libadiye'ye yarı olimpik havuz, kapalı otopark ve pazar yeri kazandırdıklarını anlatan Kurum, "Validebağ Korumuzu doğal yapısını koruyarak millet bahçesi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kandilli ve Çengölköy'ümüze bir çocuk köyü ve millet bahçesi yapıyoruz. Biz Üsküdarlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz. Üsküdar'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. En güzel yatırımları yapacağız. Bu söz, öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, liderimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." diye konuştu.

Yavuztürk'te hisseli parsellerin dönüşümü sorunu çözülüyor

Murat Kurum, sitelerin 3'te 2 çoğunluğu sağlaması halinde Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve "Yarısı Bizden Yarısı Devletten" kampanyasına katılabileceklerini belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in mahalledeki hisseli parsellerin dönüşüm sorununu aktarması üzerine Bakan Kurum, "Yavuztürk Mahallemizde parsel büyüklükleri biraz fazla. Vatandaşlarımız bir araya gelip 3'te 2'yi sağlamakta güçlük çekiyorlar. Belediye Başkanımızla da konuştum, şöyle bir yol izleyeceğiz: Üsküdar Belediyemiz de parselleri küçültecek. Sizler o küçük parsellerde 3'te 2 çoğunluğu sağlayacaksınız. Biz de yarısını karşıladığımız projemize sizi dahil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, Üsküdarlılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı başlatmalarını istedi.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından sahneden inerek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.