Bakan Murat Kurum, UNECE İcra Direktörü ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre'de UNECE İcra Direktörü Tatiana Molcean ile bir araya geldi ve Türkiye'nin bölgesel iş birliği vizyonuna destek verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNECE İcra Direktörü Tatiana Molcean ile Cenevre'de görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UNECE İcra Direktörü Sayın Tatiana Molcean ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak UNECE'nin bölgesel iş birliği vizyonunu destekliyoruz. Ortak hedeflerimize katkı sağlama noktasında son derece kararlıyız. Sayın Direktöre bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un katılımcıları 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na davet ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
