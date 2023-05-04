Bakan Murat Kurum Tuzla'da katıldığı programlarda konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz mitingimizde Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabını sizlere armağan edeceğiz. 7 Mayıs'ta İstanbul, Türkiye Yüzyılı'na olan inancını vurgulayacak." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Tuzla'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'nun yapıldığı Sedef Tersanesi'nde işçi ve mühendislerle bir araya geldi.

Bakan Kurum, TCG Anadolu'nun Türkiye'nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Size de bu yakışırdı, dünyanın ilk SİHA, İHA, uçak gemisini yapmak. ve işte ordumuza, ülkemize bu dev eseri, minik değil, dev eseri kazandırdınız. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin gemi inşaatı alanında dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu, bu alanın güçlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kurum, Türkiye'nin zor zamanlarda devlet ve milletle el ele büyük başarılara imza attığını kaydetti.

"Bu dönüşüm dünya şehircilik tarihinin en büyük hamlesidir"

Bakan Kurum, daha sonra Tuzla Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "Tuzla Kentsel Dönüşüm Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuruların her geçen gün arttığını belirten Kurum, "Bu dönüşüm dünya şehircilik tarihinin en büyük hamlesidir. Bu dönüşümü sizler başlattınız, milletimiz başlattı. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveniniz başlattı. Cenabıallah, Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bu milletle beraber daha nice dev eserleri yapmayı nasip etsin." dedi.

Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nda bir hafta oldu, başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Muhalefet de duysun. Kılıçdaroğlu da duysun. Kılıçdaroğlu, milletin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Tuzla'dan duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 506 bin 500 bağımsız bölümü için şimdiden başvuru yapılan bina sayısı 96 bin 700." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 yıl içinde hiçbir riskli yapının kalmayacağını aktaran Kurum, "İlk Evim Projesi" kapsamında İstanbul'da 50 bin, Tuzla'da 20 bin 120 konut inşa edeceklerini açıkladı.

Kurum, Orhanlı'da ilk etapta 381 konutun, ikinci etapta 527 konutun ihalesinin yakında yapılacağını, Aydınlı'da ise ilk etapta 627, ikinci etapta da 625 konutun inşaatlarının yapımının başladığını vurguladı.

"Deprem bölgesinde 11 ilde 132 bin konutun inşaatı devam ediyor"

Bakan Kurum, Tuzla Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan "Doğu ve Güneydoğu Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşlarla hep birlikte, kardeşçe yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Bu kardeşliğin en büyük göstergelerinden birinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya konduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde 11 ilde 132 bin konutun inşaatı devam ediyor. Afetzede kardeşlerimize bir söz verdik. Buradan, sizlere de o sözü veriyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutumuzu inşa ederek hak sahibi kardeşlerimize güçlü, güvenli, sağlam konutlarını, şehirlerini teslim edeceğiz. Toplamda da 650 bin konutu inşa ederek Anadolu'muzu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız."

Bakan Kurum, "İstanbul'da '1,5 milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü' ve "Yarısı Bizden, Yarısı Devletten" diyoruz. Buradan altını çizerek söylüyorum. Bu dönüşüm dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. Bu büyük vizyon Cumhurbaşkanımızın vizyonudur. Bu gurur, İstanbul'a aittir, Türkiye'ye aittir, milletimize aittir." diye konuştu

Bakan Kurum'dan 7 Mayıs'ta yapılacak mitinge davet

Bakan Kurum, seçim çalışmaları başladıktan sonra 25 gün içinde İstanbul genelinde milyarlarca lira değerindeki 100'ü aşkın projeye imza attıklarını kaydetti.

"Sizleri 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçemize, yüzyılın mitingine davet ediyorum" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz mitingimizde Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabını sizlere armağan edeceğiz. 7 Mayıs'ta İstanbul, Türkiye Yüzyılı'na olan inancını vurgulayacak, 'Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan' diyecek. Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs'ta yapacağımız miting 14 Mayıs'ın zafer müjdesini verecek."

Bakan Kurum, programın ardından vatandaşlar bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi.