Bakan Murat Kurum Trabzon'da Esnafı Ziyaret Etti ve Projeleri İnceledi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Trabzon'da çeşitli programlara katılıp, esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar, deprem bölgesinde yapılan hizmetler için Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, dün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Trabzon'a gitti. Bakan Kurum, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, bölge milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile Uzunkum Yaşam Alanı Proje sahasında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, 734 bin metrekare olarak planlanan ve ilk etabında 300 bin metrekarelik kısmı tamamlanan projeyle ilgili, TOKİ Başkanı Sungur ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten bilgi aldı. Akçaabat'tan Ortahisar'a kadar devam eden sahil şeridini kapsayan projenin görsellerini inceleyen Bakan Kurum, bisiklet ve yürüyüş yollarının kesintisiz devam etmesi için Başkan Genç'e talimat verdi. Bakan Kurum, "Sahilde 8-9 kilometre kesintisiz yürüyüş yolu olsun. Ekolojik köprü ile şehre bağlamış oluyoruz. Buralara 1-2 köprü daha koyup şehirle sahili birleştirip bir yürüyüş aksı, bisiklet yolu oluşturulur. Hatta ara ara gazebo (kameriye), bank konur, insanlar denize karşı oturur. Böyle bir düzenlemeyi burada yapalım" dedi.

CAZİBE MERKEZİ

Ticari alan gibi yapılar yerine yeşil alanların artırılması gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, "Burayı daha çok insanların yeşille iç içe olduğu bir proje olarak değerlendirmek lazım. Böyle binadan ziyade vatandaşımızın ihtiyaçları giderilebilsin. Burası bir cazibe merkezi olsun ama ticari alanları da azaltmakta fayda olabilir" diye konuştu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Caddesi'nde de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum'u 'Trabzon'a hoş geldin' tezahüratlarıyla karşılayan kent halkı, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili teşekkürlerini iletti. Bölge halkından biri, "Özellikle deprem bölgesindeki yaptıklarınızdan dolayı Türkiye sizi unutmayacak" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'a Pazarkapı Kentsel Dönüşüm alanı ziyareti sırasında da bir başka kişi, "Gördük, Doğu'ya neler yaptınız öyle? Allah razı olsun" dedi.

Ardından Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Proje alanını ziyaret eden Bakan Kurum, beraberindekilere, "Burası Trabzon'un en güzel yeri olacak" dedi.

Daha sonra Pazarkapı Kentsel Dönüşüm alanına geçen Bakan Kurum, burada da minibüsçülerle ve esnafla sohbet etti.

Haber: ANKARA,