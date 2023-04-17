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Bakan Murat Kurum, teravih namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Bakan Murat Kurum, teravih namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teravih namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde eda etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teravih namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde eda etti.

Bakan Kurum, Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından teravih namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Namazın ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, cami içerisinde vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip çocuklara oyuncak dağıtan Kurum, Kadir Gecesi münasebetiyle irmek helvası, lokma ve gofret ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Üsküdar Çamlıca Güncel Haberler

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