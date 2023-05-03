Bakan Murat Kurum, Sultanbeyli'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesi kapsamında halihazırda donatı alanlarında ikamet eden vatandaşların kampanya şartlarından yararlandırılarak rezerv konutlara yerleştirileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesi kapsamında halihazırda donatı alanlarında ikamet eden vatandaşların kampanya şartlarından yararlandırılarak rezerv konutlara yerleştirileceğini söyledi.

Ak Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Sultanbeyli Belediyesinin hayata geçirdiği ve içerisinde kütüphane, e-spor merkezi, girişimcilik ofisi, genç kafe, Youtube stüdyosu gibi alanların yer aldığı "Genç Adres"in açılış törenine katıldı.

Merhum Neşet Ertaş'ın "Aşk ile çalışan yorulmaz." dizelerini hatırlatan Kurum, "Tüm ekibimizle, tüm kadrolarımızla bu mücadeleyi veriyoruz. İstanbul'umuzun emin olun 39 ilçesinde varız, 963 mahallesinde, 7 tepesinde bizim bir eserimizi görürsünüz, bir hizmetimizi görürsünüz. Her sokağında gençlerimiz için, vatandaşlarımız için yapmış olduğumuz hizmetleri görürsünüz. Buna Sultanbeyli şahittir, İstanbul şahittir, buradaki kardeşlerim şahittir." dedi.

Kurum, İstanbul'da 450 bin bağımsız bölümün "Kentsel Dönüşümde Yarısı bizden" kampanyasına başvurduğu bilgisini paylaşarak, "Şimdiden bu başvuru sayısı bile milletin devletine güvenidir, inancıdır, milletiyle devletinin yol yürümesidir. Liderimize olan güvendir, inançtır, samimiyettir. İnşallah bu tarihi dönüşümü kardeşlerimizle birlikte yapacağız." diye konuştu.

Açılışını gerçekleştirdikleri "Genç Adres"i değerlendiren Kurum, "Amacımız, hedefimiz gençlerimize daha iyi bir gelecek sunabilmek çünkü biliyoruz ki gençlerimiz, bizden daha iyisini yapacaklar. Bizlerle birlikte 21 yıldır yol yürüyorlar. Biz onların her zaman fikrine, görüşlerine, önerilerine değer verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Biz AK Parti'yiz, sevdalısı olduğumuz işte bu aziz milletimize hizmet etmek için 81 ilde koşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere dikkati çekerek, bir tarafta milleti için gece gündüz koşturan, her afette milletinin yanında olan, köprüler, tüneller, yollar, metrolar, havalimanları, üniversiteler, şehirler inşa edenler, ihya edenler varken, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar olduğunu söyledi.

İş insanlarıyla yemekte buluştu

Bakan Kurum, buradaki programın ardından "Sultanbeyli İş İnsanları ile Akşam Yemeği" etkinliğine katıldı.

"Dert insanı yollara düşürür" deyimine atıfta bulunan Kurum, "Kişi derdi kadar büyüktür. Dertli olursan çalışırsın, koşturursun, mücadele edersin, milletin için uğraşırsın, milletin için daha iyisini, daha güzelini yapmanın gayreti içerisinde olursun. Hamdolsun bizim de bir derdimiz var. Derdimiz de davamız da gayemiz de hedefimiz de büyük ve güçlü Türkiye'dir, İstanbul'dur, Sultanbeyli'dir. İşte bu şuurla, anlayışla, ruhla bu güzel şehrimize her şeyin en güzelini, en iyisini sunabilmek için tüm ekibimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, rekor oyla el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nda inşa ve ihya sürecinin Sultanbeyli'den başlatılacağını kaydetti.

"Tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu mücadeleyi vereceğiz"

Deprem bölgesine yönelik çalışmalara değinen Kurum, bayramın ikinci gününde de ilk konutların anahtarlarının teslim edildiğini hatırlatarak, "Bu nedir biliyor musunuz? Bu büyük ve güçlü Türkiye'nin fotoğrafıdır. Bu liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir, vizyonudur, sahaya yansımasıdır, milletine olan sevdasıdır." dedi.

Kurum, 2,5 ayda deprem bölgesinde 127 bin konutun temelini attıklarına değinerek, 21 yılda 1 milyon 200 bin konutu bitirdiklerini, 81 ilde 73 milyon metrekare millet bahçesi ürettiklerini söyledi.

Depremden etkilenen 11 ili hep birlikte ayağa kaldıracaklarını belirten Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu söz, 21 yıldır bu ülkeye her türlü hizmeti yapan, ülkeye çağ atlatan, 20 yılda, 100 yılda yapılacak işleri yapan AK Partimizin sözüdür. Bu söz, milletine sevdalı liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Önceliğimiz afet bölgesi, ardından İstanbul'umuza odaklanacağız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu mücadeleyi vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle, Sultanbeyli'yle beraber vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına dikkati çeken Kurum, e-Devlet'ten başvuru yapılabileceği, 26 Nisan'da başlayan başvuruların 29 Mayıs'a kadar devam edeceği, dönüşüm ödemelerinin taksitle yapılabileceği, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve 5 bin 250 lira kira yardımı desteğinin bilgisini paylaştı.

Kurum, ilk rezerv konutları Sultanbeyli'de üretmeye başladıklarını ve evleri donatı alanı içerisinde kalan vatandaşları rezerv konutlara yönlendireceklerini dile getirerek, "Donatı alanında kalan vatandaşlarımızın, oradaki arsa değeri neyse, arsa değerini vereceğimiz konut değerinden düşeceğiz. Maliyetin yarısını biz karşılayacağız, yarısını varsa eğer vatandaşımız karşılayacak. Böylelikle Sultanbeyli'nin içindeki donatı alanında kalan ne kadar vatandaşım varsa, o alanlardaki kardeşlerimizi rızası çerçevesinde konutlara taşıyacağız." dedi.

Bugüne kadar tapu mülkiyet sorunlarının tamamını neredeyse çözüme kavuşturduklarını ifade eden Kurum, var olan sorunları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla birer birer çözeceklerini bildirdi.

Yemeğe, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçede görevli muhtarlar, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.