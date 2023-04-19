Bakan Murat Kurum, Sancaktepe'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 yıl önceki seçimlerde CHP'nin "Martın sonu bahar olacak." dediğini belirterek, "Şimdi de kalkmış Kılıçdaroğlu, 'Yine baharlar gelecek' diyor. Sizin 4 yıl önce bu millete nasıl bir bahar vadettiğinizi hepimiz görüyoruz. Bir de kalkmışlar utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan 'Yine baharlar gelecek.' diyorlar." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra kullandığı yerli ve milli otomobil Togg'la Demokrasi Caddesi'ne geçti. Burada AK Nokta'yı ziyaret eden Kurum, ardından caddedeki esnafla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Kurum, İstanbul'un rengi, kokusu, seslerinin tüm dünya şehirlerinden farklı olduğunu söyledi.

İstanbul'un 39 ilçesine hizmet etmenin tarihe, geleceğe hizmet olduğunu belirten Kurum, "5 yıllık bakanlık sürecinde bu aziz şehrimiz için gece demeden, gündüz demeden çalıştık. Her zaman bir ayağımız İstanbul'umuzda oldu. Bu aziz şehrin dört bir yanında dönüşüm, sosyal konutlar, millet bahçeleri yapıyoruz." dedi.

Kurum, 14 Mayıs seçimlerine 25 gün kaldığını anımsatarak, "Bu 25 gün çok kritik, çok çok önemli. Bizim Türkiye Yüzyılı'nı inşallah yeniden başlatacağımız, büyük ve güçlü Türkiye hikayemizi tüm dünyaya anlatacağımız çok önemli bir seçim. 21 yıldır olduğu gibi yine İstanbul'umuzun en temel problemleri, sorunları neyse hep o problemlere odaklanacağız. İstanbul'un 39 ilçesinin, Sancaktepe'mizin yaşam kalitesini yükseltecek, her konuda vatandaşımızın yanında, dizinin dibinde gece-gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'de safların artık netleştiğini, bir tarafta ülkeyi dev projeleriyle daha güçlü bir Türkiye yapmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Karşı tarafta Türkiye'ye dair tek bir projesi, hedefi, amacı olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için köprüleri, yolları, hastaneleri, hızlı trenleri, şehir hastanelerini, havalimanlarını, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, kent meydanlarını, üniversitelerini inşa edenler var. Diğer tarafa baktığınızda milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta İstanbul'umuzun deprem bütçesini 6 kat düşürüp, 'Yılda 20 bin konut yapacağız, toplamda 100 bin konut yapacağız.' sözünü tutmayan İmamoğlu var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran, 5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturan AK Parti var. Bu işleri sizlerden aldığımız güçlerle, kadrolarımızla yapıyoruz."

"Bizim musluk açılışıyla işimiz yok"

Sancaktepe'ye birçok müjdeyle geldiklerinin altını çizen Kurum, Eyüpsultan Mahallesi'nde 60 dönümlük bir arazide TOKİ'yle birlikte sosyal konut yapacaklarını anlattı.

Kurum, Aydos Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların bitmek üzere olduğu bilgisini vererek, "Bunun yanında ikinci bir millet bahçesini de Samandıra Meydanı'nda kazandırıyoruz. İkisini bu yaz bitiriyoruz. Sancaktepeli kardeşlerimizin mülkiyet problemi vardı. 'Biz bu sorunu çözeceğiz.' dedik. Mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin bir irade koyduk. Bugün Sancaktepe'de mülkiyetin yüzde 85'i çözüldü." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 81 vilayete kimseyi ayırmadan yatırımları götürdüğünü dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin masasında ülkemizi, 81 ilimizi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla vazgeçmedik. Birileri gibi hiçbir zaman laf kalabalığı yapmadık. Hep eserlerimiz konuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni bitirdik, teslim ettik, İstanbul'a armağan ettik. Orada pandemi sürecine rağmen 65 milyar lira yatırımı Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı ve İstanbul'un finans merkezi olması adına bir iradeyi ortaya koydu. Eserimiz konuşuyor, bizim konuşmamıza gerek yok. Bizim musluk açılışıyla işimiz yok. Biz eserler üreteceğiz, millet bizden bunu bekliyor."

"Biz onların baharını görmedik"

CHP'nin 4 yıl önceki seçimlerde "Martın sonu bahar olacak." dediğini hatırlatan Kurum, geçen sürede o baharı ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de İzmir'de gördüklerini kaydetti.

Kurum, 5 yıllık bakanlığı sürecinde 81 ili 500 kez ziyaret ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evimde, çocuğumun yanında oturmadım, milletimin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Biz onların baharını görmedik ama ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük, yolda kalan otobüsleri gördük, karda kapanan yolları gördük ve bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Her şeyi gördük ama hizmet görmedik, eser görmedik, yatırım hiç görmedik. Şimdi de kalkmış Kılıçdaroğlu, 'Yine baharlar gelecek.' diyor. Sizin 4 yıl önce bu millete nasıl bir bahar vadettiğinizi hepimiz görüyoruz. Bir de kalkmışlar utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan 'Yine baharlar gelecek.' diyorlar. Sizin vadettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne zaman hayır geldi ki şimdi sizden hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim. Hiçbir zaman bu millet sizden eser beklemez."