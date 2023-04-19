Bakan Murat Kurum, Pendik'teki Seyid Seyfi Cemevi'ni ziyaret etti Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizi biz yapan değerlerimiz, inançlarımız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizi biz yapan değerlerimiz, inançlarımız. Aynı Peygamberin, aynı Kur'an'ın mensuplarıyız. Bizler bin yıldır bu topraklarda kardeşçe, dostça yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camisi'ni ziyaret ederek cemaatle sohbet etti.

Ardından Pendik'teki Seyid Seyfi Cemevi'ni ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da çok sayıda cemevi ve caminin bulunduğunu söyledi.

Herkesin bir olduğunu, aynı dili konuştuğunu, aynı gönlü hissettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Hepimiz kardeşiz. Afetten etkilenen 11 ilimizde, her ilin demografik yapısı birbirinden farklı. Biz o kültürü korumak zorundayız. Bizi biz yapan değerlerimiz, inançlarımız. Aynı Peygamberin, aynı Kur'an'ın mensuplarıyız. Bizler bin yıldır bu topraklarda kardeşçe, dostça yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Kimseyi ayırt etmedik, kimseyi ötekileştirmedik. 7'den 70'e herkesin Kürt'üyle, Sünni'siyle, Alevi'siyle mutlu olduğu, huzurlu olduğu topraklardır Türkiye toprakları."

"Kardeşçe yaşama ruhunu çocuklarımıza, gelecek nesillerimize aktarmamız lazım"

Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm noktasında camilerin ve cemevlerinin dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu manada Allah göstermesin afet esnasında bu mekanlar vatandaşa kucak, gönül açıyor, her türlü acil ihtiyacı buralarda gideriyoruz." dedi.

İmar planında artık cemevi yapılabilecek alanların resmi olarak ayrılabildiğini dile getiren Kurum, "O düzenlemeyi de hayata geçirdik. Kardeşçe yaşama ruhunu çocuklarımıza, gelecek nesillerimize aktarmamız lazım. İnşallah bu birlikteliği devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.