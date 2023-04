Bakan Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen Erzurumlular Buluşması'na katıldı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 379 bin bağımsız bölüm için şimdiden 66 bin binamız başvuru yaptı. Pendik'te de 1723 binamız bu kapsamda başvurusunu yaptı. İnşallah hep beraber 1 ay içerisinde 1,5 milyon konutluk başvuruyu alacak, 5 yıl içerisinde bu dönüşümü vatandaşlarımızla el ele bitireceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Kurum, Pendik Belediyesi ev sahipliğinde Erzurumlular Konfederasyonunca ilçedeki bir otelde düzenlenen "Erzurumlular Buluşması"nda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan 125 bin konutun inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

İlk konutları Kahramanmaraş ve Gaziantep'te teslim ettiklerini hatırlatan Kurum, ilk etapta, bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut inşa edeceklerini dile getirdi.

Her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalıştıkları İstanbul'un her noktasına da eser kazandırdıklarını dile getiren Kurum, kentin her sokağına hizmet götürdüklerini ifade etti.

Kentsel dönüşüm çalışmaları

Bakan Kurum, 2012'de "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" diyerek, Gaziosmanpaşa'da ilk kazmayı vurduklarına işaret etti.

Şimdi de "İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm" ve "Yarısı bizden" dediklerine dikkati çeken Kurum, 500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere 2 rezerv alanı belirlediklerini, kalan 500 bin konutu da yerinde ve vatandaşların rızası çerçevesinde dönüştürüp, kentteki 1,5 milyon riskli konutu yenileyeceklerini anlattı.

Birinci yılda 200 bini yerinde, 100 bin konutu da rezerv alanda olmak üzere 300 bin konutu hızlıca inşa edeceklerini aktaran Kurum, maliyetin yarısını devletin karşılayacağını, kalan tutarı da 2+1 daireler için vatandaşların aylık 5 bin 625 liradan başlayan taksitle 10 yılda ödeyeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 379 bin bağımsız bölüm için şimdiden 66 bin binamız başvuru yaptı. Pendik'te de 1723 binamız bu kapsamda başvurusunu yaptı. İnşallah hep beraber 1 ay içerisinde 1,5 milyon konutluk başvuruyu alacak, 5 yıl içerisinde bu dönüşümü vatandaşlarımızla el ele bitireceğiz." diye konuştu.

" Erzurum'da son 21 yılda 45 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'u tarihi, kültürü, sanatı, kendi kimliği ve değerleriyle geleceğe taşıdıklarını belirterek, Erzurum'da son 21 yılda 45 milyar lirayı aşkın yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 10 milyar liralık yatırımı da Bakanlık olarak kendilerinin gerçekleştirdiğini aktaran Kurum, bugüne kadar TOKİ Başkanlığı ile Erzurum'da yatırım değeri 3,5 milyar lira olan 10 bin konutu vatandaşlara armağan ettiklerini, okullar, camiler, dükkanlar ve kamu binaları ile onlarca eseri hizmete aldıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Erzurum'daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Belediyemizle, vatandaşlarımızla Yakutiye, Palandöken ve Narman'da 2,5 milyon metrekarelik alanda bu çalışmaları yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, şehrimizin sağlıksız yapı stokunu tamamen temizleyene kadar durmayacağız. Erzurum'a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırıyoruz. Erzurum'un meydanını, o eski ihtişamıyla, kalesiyle, kale etrafındaki millet bahçesi, Çifte Minareli Medresemiz, Ulu Camimiz, Narmanlı Camimizden oradaki Hacı Cuma'ya kadar birleştiriyoruz. Erzurumlu kardeşlerimiz, tarihi kent meydanına yeniden kavuştu."

Erzurumspor'a stadyum sözü

Bakan Kurum, Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde 12 millet bahçesinin yapımının devam ettiğine işaret ederek, tüm bu projelerle şehrin çevresini, doğasını koruduklarını, evlerini, dükkanlarını yenilediklerini, ekonomisine, istihdamına katkı sunduklarını kaydetti.

Programda, Erzurumspor'un stadıyla ilgili kendisine talepte bulunulduğunu aktaran Kurum, "Bu işleri nasıl yaptıysak, milletimizin, vatandaşımızın hizmetine sunduysak, Allah'ın izniyle 15 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Erzurumspor'umuzun şampiyonlukları yaşayacağımız stadyumunu da inşallah sizlerle birlikte yaparız." ifadelerini kullandı.

"Vadettiğiniz yalancı baharlardan bu millete ne hayır geldi?"

Bakan Murat Kurum, CHP'nin bundan 4 yıl önceki seçimlerde "Martın sonu bahar olacak" dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ne hikmetse o baharı biz ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne İzmir'de, ne de Pendik'te göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler bir türlü baharı göremedi. Ama ne gördük, biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük. Yolda kalan otobüsleri gördük. Kardan kapanan yolları gördük. Bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Verilen sözlerin tutulmadığını gördük. Ama ne göremedik biliyor musunuz? Eser, yatırım, hizmet göremedik. Şimdi hiç utanmadan, sıkılmadan 'Yine baharlar gelecek' diyorlar. Sizin vadettiğiniz yalancı baharlardan bu millete ne hayır geldi ki sizden yeni baharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim, eser bekleyelim. Ama Erzurumlu kardeşlerimiz, Dadaşlarımız, İstanbul'umuz merak etmesin; biz cennet vatanımızı, şehirlerimizi, ilçelerimizi bunların yalancı baharlarına terk etmedik, terk etmeyeceğiz."

"Bu seçimde güzel hedeflerle kötü emeller yarışacak"

14 Mayıs seçimlerine çok az kaldığını anımsatan Kurum, bu seçimde sadece siyasi partilerin değil, güzel hedeflerle kötü emellerin, umut dolu ufuklar ile tutulmayan hayallerin yarışacağını belirtti.

Bakan Kurum, bu seçimin, "İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığı güçlendireceğiz" diyenlerle seçimden hemen sonra "Londra'daki tefecilerden borç alacağız" diyenlerin seçimi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Bu seçim, 'Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin, büyüsün, yeni istihdam alanları oluştursun' diyenlerle 'Ne gerek var üretmeye, ithal edelim, biz IMF'den borç alacağız' diyenlerin seçimi olacak. Bu seçim, 'SİHA'lar, Togg'lar, TCG Anadolu gemisi ile tam bağımsız Türkiye' diyenlerle 'Biz SİHA'ların üretimini durduracağız. Fabrikaları gözden geçireceğiz. Togg İtalya'da üretiliyor, İtalya'dan Bursa'ya geliyor, Bursa'dan vatandaşa veriliyor. TCG Anadolu gemisi de neymiş, ne gerek var Doğu'da, Güneydoğu'da şehit vermeye' diyenlerin seçimi olacaktır. Bu seçim, Atatürk Havalimanı'nı yemyeşil bir millet bahçesi içerisinde uzay ve havacılık üssüne çevirenlerle, bu ülkenin gençlerine güvenmeyip 'Atatürk Havalimanını ABD'ye peşkeş çekeceğiz' diyenlerin seçimi olacaktır."

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili adayları Muhammet Enes Savaş, Şengül Karslı, Yahya Çelik, İstanbul Erzurumlular Vakfı Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Erzurum Konfederasyonu Başkanı Ali Murat Alatepe ve AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur da katıldı.

Programın sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Kurum, deprem bölgesine konteyner yardımı yapan Erzurumlu iş insanlarına plaket verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Yahya Çelik de Bakan Kurum'a Erzurumspor forması hediye etti.