Bakan Murat Kurum Karabük'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'te temel atma töreni, saha incelemeleri ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretler yaptı.

Programları kapsamında kente gelen Kurum, Kamış köyünde düzenlenen "Karabük Afet Konutları Temel Atma Töreni"nin ardından Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Millet Bahçesi, Soğuksu Kentsel Dönüşüm ve Cumapazarı projelerinde saha incelemesi yapan Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı ile Karabük Belediyesine de ziyarette bulundu.

Karabük Belediyesi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Bakan Kurum, programlarının ardından kentten ayrıldı.

