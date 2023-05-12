Bakan Murat Kurum, Kadıköy'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatırlayın 4 yıl önce ne dediler? Ne diyorlardı? 'Martın sonu bahar olacak.' diyorlardı değil mi? 4 koca yıl geçti, biz ne Ankara'da ne İstanbul'da ne İzmir'de ne de Kadıköy'de bu baharı göremedik." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'e gelen AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Fikirtepe'de vatandaşlar tarafından davul ve zurna eşliğinde, meşale ve havai fişeklerle karşılandı.

Daha sonra Kadıköy iskeleye hareket eden Kurum, burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 5 yılda 100 bin konut sözü verip 4 yılda 1500 konutu teslim edemediğini belirterek, "Hatırlayın 4 yıl önce ne dediler? Ne diyorlardı? 'Martın sonu bahar olacak.' diyorlardı değil mi? 4 koca yıl geçti, biz ne Ankara'da ne İstanbul'da ne İzmir'de ne de Kadıköy'de bu baharı göremedik. Ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük, yolda kalan otobüsleri gördük, karda kapanan yolları gördük, bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Her şeyi gördük ama eser göremedik, hizmet göremedik." diye konuştu.

"Bu millet sizin baharınızdan ne gördü ki şimdi sizden bahar beklesin"

Temeli atılan metro istasyonlarının üzerine hafriyat doldurulduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Esenyurt metrosu, biz onlara verdiğimizde yüzde 1 ilerlemiş. Finansı, parası hazır, her şeyi hazır. Tek iş, o işi yürütmek. 4 koca yılda sadece yüzde 4 ilerlemiş. Yüzde 5 olmuş tüm ilerleme. Çekmeköy'e gidiyoruz. Yapması gereken kavşağı yapmıyor. Niye? Bin dereden su getiriyor. Üsküdar'a gidiyoruz, yine protokolle yapması gereken altyapıyı yapmıyor. Sancaktepe'ye gidiyorsunuz metro yok. Tuzla'ya gidiyorsunuz, normalde bu zamanda bitmesi lazım, yine yapmamış. Ataşehir'e, Ümraniye'ye gidiyorsun aynı. Biz İstanbul'un gençleri, evlatları burada çalışsın, İstanbul finans merkezi olsun diyoruz. Oraya, altına metro istasyonunu planlıyoruz. Rahmetli Kadir ağabey (Topbaş) başlatıyor, hala bitiremediler. Biz 65 milyarlık yatırımla Finans Merkezini bitirdik, hizmete açtık. Bunlar bitiremez, bunlar beceriksiz."