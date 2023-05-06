Bakan Murat Kurum İstanbul'da Rizeliler ve Bitlislilerle bir araya geldi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde eser ürettiklerini belirterek "Meydanlara gelip bir söz söylüyorsak, hep sözümüzün peşinden koştuk. Hep şehirlerimiz, vatandaşımız için en iyisinin hayalini kurduk, sonra da o hayalin peşinden koştuk.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde eser ürettiklerini belirterek "Meydanlara gelip bir söz söylüyorsak, hep sözümüzün peşinden koştuk. Hep şehirlerimiz, vatandaşımız için en iyisinin hayalini kurduk, sonra da o hayalin peşinden koştuk. Kimseyi inancından, dilinden, dininden, renginden dolayı ayırt etmedik. 81 il kardeşiz, beraberiz dedik." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Pendik'te Rizeliler ve Bitlislilerle bir araya geldi.

İlk olarak Pendik Rizeliler Derneği açılışında konuşan Kurum, vatandaşlarla birlikte büyük İstanbul dönüşümünü gerçekleştireceklerini, İstanbul'da 5 yıl içerisinde riskli yapı kalmayacağını söyledi.

Kurum, Rize'nin ne sorunu varsa çözdüklerini vurgulayarak "Rizelilerin ne talebi varsa yerine getirdik. Rize'mizde bugüne kadar TOKİ'yle yatırım maliyeti yaklaşık 3,2 milyar lira olan 2 bin 900 konutumuzu, dükkanlarımızı hizmete sunduk. Rize'nin, Rize'nin güzel insanlarının neye ihtiyacı varsa onu yerine getiriyoruz. Çünkü Rize buna değer. Rize'nin güzel insanları buna değer." ifadesini kullandı.

Seçimlere bir hafta kaldığını hatırlatan Kurum, "bir tarafta dev projeleriyle yükselen bir Türkiye diyen Cumhur İttifakı'nın olduğunu diğer tarafta ise Rize, Pendik ve Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu" söyledi.

Konuşmaların ardından Kurum ve protokol üyeleri kurdele keserek derneğin açılışını gerçekleştirdi.

"Eser siyaseti yapıyoruz"

Daha sonra Pendik Kavakpınar Bitlisler Kültür, Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin açılışına katılan Kurum büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda ilerlediklerini dile getirdi.

Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde devletin ilk andan itibaren seferber olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızı gece gündüz sürdürdük. 15'inci günde sözleşmelerimizi yaptık, 46 günde temellerimizi attık. Biz 81 ilimizde eser üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Meydanlara gelip bir söz söylüyorsak eğer hep sözümüzün peşinden koştuk. Hep şehirlerimiz, vatandaşımız için en iyisinin hayalini kurduk, sonra da o hayalin peşinden koştuk. Kimseyi inancından, dilinden, dininden, renginden dolayı ayırt etmedik. 81 il kardeşiz, beraberiz dedik."

Bitlis'in 21 yıldır her türlü ihtiyacını gidermek için çalıştıklarını dile getiren Kurum, 5 yıllık bakanlık sürecinde 81 ilde 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdiğini ve nerede ihtiyaç duyulursa orada olduklarını anlattı.

Kurum, 14 Mayıs'ın Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Hep birlikte ülkemiz için bu mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Biz ülkemiz büyüsün, gelişsin, dünyada bir güç olsun diyoruz. Onlar 'İHA'ların, SİHA'ların üretimini durduracağız.' diyorlar. Bizim çiçeklerle bezediğimiz, milletimize söz verdiğimiz, sözümüzü tuttuğumuz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni Amerikalı bir şirkete vereceğiz diyorlar. Bu millet izin vermez. Gençlerimiz izin vermeyecek. Çünkü biz artık tüm dünyaya sesini duyuran güçlü bir ülkeyiz."

Konuşmaların ardından dua okunarak kurdele kesildi.