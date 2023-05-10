Bakan Murat Kurum, Farmasi işçileriyle buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İşçi kardeşlerimize hem uygun yerler tahsis edeceğiz hem de yapım desteği vereceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İşçi kardeşlerimize hem uygun yerler tahsis edeceğiz hem de yapım desteği vereceğiz. Bunun talimatını dün arkadaşlarımıza verdim." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Çekmeköy'deki Farmasi fabrikasını ziyaret ederek işçilerle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada, alın teri ve emeğin kutsallığına vurgu yapan Kurum, işçinin hakkını alın teri kurumadan veren bir inanca mensup olduklarını söyledi.

Kurum, "Bugün sizlerin emekleri, ürettiği değerler; ülkemizin savunma sanayisine, ticaretine, ihracatına, ekonomisine büyük ölçüde yön veriyor. Bu anlayışla 21 yıldır her zaman değer üreten işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar bazı marjinal gruplar tarafından istismar edilen 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan ettiklerini belirten Kurum, böylece işçilerin huzurunu bozanların önünü kestiklerini ifade etti.

"Biz hiçbir zaman durmadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin iradesiyle tüm işçilerin refah seviyesinin yükseldiğini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman durmadık. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti hiçbir zaman birbirinden ayırmadık, ayırmıyoruz. İşçinin, emekçinin şehri İstanbul'umuzu da 'Yarınlarımızın umudu emektir.' diyerek, tüm İstanbullu kardeşlerimiz için, Çekmeköylü kardeşlerimiz için geleceğe hazırlıyoruz. Biz biliyoruz ki Çekmeköy'ün en ufak bir sorununu çözdüğümüzde İstanbul ferahlar. Sizlerin rahat, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşaması için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Altyapıdan bisiklet ve yürüyüş yollarına, kapalı pazar yerinden on binlerce kardeşimizin yaşadığı alanlarda İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerine, yine on binlerce Çekmeköylünün mülkiyet ve imar probleminin çözümünden TOKİ'mizle, Emlak Konutumuzla yaptığımız binlerce konutluk projelerimize, millet bahçelerimizden Çekmeköy köprülü kavşak yatırımımıza kadar onlarca dev atılımı burada, Çekmeköy'de yaptık, sizler için, aileleriniz için yaptık. Daha nice güzel çalışmaları işçi kardeşlerimizle birlikte yapacağız."

"İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Yarısı Bizden" kampanyalarından bahseden Kurum, İstanbul'un her iki yakasında toplam 1 milyon ev inşa edeceklerini, ayrıca 500 bin konutu da yerinde dönüştüreceklerini kaydetti.

İşçilere konut müjdesi

Sanayi bölgelerinde çalışan ve evi olmayan işçilerin, yeni yapacakları yerlerde uygun şartlarda ev sahibi olmalarına imkan sağlayacaklarını ifade eden Kurum, şunları aktardı:

"İşçi kardeşlerimize hem uygun yerler tahsis edeceğiz hem de yapım desteği vereceğiz. Bunun talimatını dün arkadaşlarımıza verdim. Yeni yer tahsisini bu hafta karşılayacağız, ardından da İstanbul'un üreten insanlarının ev sahibi olabilmeleri, güvenli, huzurlu yuvalarında yaşayabilmeleri için bu çalışmayı başlatacağız. Şimdiden yeni yuvalarınız, iş yerleriniz sizler için, aileleriniz için hayırlı uğurlu olsun. Sizlere, işçi ve emekçi kardeşlerimize, yavrularımıza, evlatlarımıza, gençlerimize söz veriyoruz. Bu aziz şehirde tek bir riskli, tek bir güvensiz yapı dahi bırakmayacağız. Sizler, milletimiz sıcak yuvalarında, güven içerisinde başını yastığa koymadığı müddetçe biz durmayacağız, başımızı rahat bir şekilde yastığa koymayacağız."

Kurum, geçmişte yaşanan e-muhtıra, 17-25 Aralık kumpası, Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayları hatırlatarak, Türk milletinin terör örgütleriyle kol kola yürüyenlere geçit vermeyeceğini ve yatırımların, dev projelerin durmasına müsaade etmeyeceğini dile getirdi.

14 Mayıs'ta siyasi ikbalini ve sırtını terör örgütlerine dayayanların kaybedeceğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. Türkiye'nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak."

Fabrikada yöneticiler tarafından karşılanan Kurum, işletmeyi de gezerek çalışanlardan bilgi aldı.