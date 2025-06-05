Bakan Murat Kurum'dan Kurban Bayramı Mesajı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Kurum paylaşımında, "Kurban Bayramı'nın aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi duasıyla, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın sona ermesi, adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesi dileğiyle, Deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadan, yeni yuvalarına kavuştuklarını görmenin verdiği heyecanla, Bayramımız mübarek, geleceğimiz aydın olsun" ifadelerini kullandı.