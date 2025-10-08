Bakan Murat Kurum, Cenevre'de BM ile Şehircilik Vizyonunu Paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BMAEK) Kentsel Kalkınma, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi'nin 86'ncı Oturumu kapsamında geldiği Cenevre'de temaslarda bulundu.

Bakan Kurum, temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldiklerini belirten Kurum, "Ülkemizin kademeli planlama sistemiyle, strateji, çevre düzeni ve imar planlarıyla; yaşam alanlarının sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve Yeni Kentsel Gündem'i hayata geçirmede öncü bir rol üstlendiğini ifade ettim. Asrın felaketinin hemen ardından yürüttüğümüz inşa çalışmaları ile şehirlerimizi yaşanabilir kılmak için hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve millet bahçeleri projelerimizi anlattım." ifadelerini kullandı.

Kurum, paylaştıkları deneyimlerin, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için kendilerine yol göstereceğine işaret etti.

BM AEK İcra Direktörü Tatiana Molcean ile de görüştüklerini aktaran Kurum, Türkiye'nin şehircilik vizyonundan, afetlere dayanıklı kentlere, sosyal konut üretiminden kentsel planlamaya kadar her alandaki önemli tecrübeleri paylaştıklarını kaydetti.

Kurum, "Türkiye olarak BMAEK'nin bölgesel iş birliği vizyonunu destekliyoruz. Ortak hedeflerimize katkı sağlama noktasında son derece kararlıyız. Sayın Direktöre bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.