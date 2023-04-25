Bakan Murat Kurum, Çekmeköy'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Bu seçim, 'İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz' diyenlerle 'Londra'daki tefecilerden borç alacağız' diyenlerin seçimidir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Bu seçim, ' İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz' diyenlerle 'Londra'daki tefecilerden borç alacağız' diyenlerin seçimidir." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Şile Otoyolu üzerinde vatandaşlarla buluşarak, Çekmeköy-Alemdağ-Taşdelen Yol Kavşak Projesi ve Çekmeköy Meydan ve Otopark Projesi temel atma töreni ile Çekmeköy Millet Bahçesi ilk fidan dikimi törenine video-konferansla katıldı.

Kurum, İstanbul'un dört bir yanında yürüttükleri projelere Çekmeköy'deki 3 önemli projeyle devam edeceklerini belirterek, trafik sorununa çözüm getirecek kavşağın yanı sıra belediyenin karşısına yapılacak meydan ve kapalı otoparkın büyük avantajlar sağlayacağını söyledi.

İstanbul'da riskli tek bir yapı kalmaması için kentsel dönüşüme ağırlık verdiklerini kaydeden Kurum, "'16 milyon kardeşimiz bir an önce yeni, güvenli yuvalara kavuşsun' dedik ve 1,5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü'nün ilk temellerini attık. İnşallah 1,5 milyon konutu dönüştürerek, 6 milyon İstanbullu kardeşimizi daha güvenli alanlara taşıyacağız. 'Yarısı bizden olsun, İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlansın' dedik ve devletimizin tüm imkanlarını sizler için seferber ettik." diye konuştu.

Bakan Kurum, Çekmeköy'de vatandaşların talepleri doğrultusunda 6 bin 354 konut ve iş yerinden oluşan bir kentsel dönüşüme başladıklarını aktardı.

Çekmeköy Millet Bahçesi projesinin detaylarını da paylaşan Kurum, bahçenin 100 bin 732 metrekare alanda 200 milyon liralık bir yatırımla yapılacağını anlattı.

"Bir tarafta ' Türkiye Yüzyılı' diyenler, diğer tarafta Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var"

Bakan Kurum, yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs seçimlerinin tarihi öneme sahip olduğuna dikkati çeken Kurum, "Bir tarafta milleti için duble yollar, devasa köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, tarihi kent meydanları ve modern üniversiteler inşa edenler var, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta 'Türkiye Yüzyılı' diyenler var, diğer tarafta Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Diğer tarafta İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler, yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var." diye konuştu.

Seçimlerin aynı zamanda bir zihniyet yarışması olacağı değerlendirmesini yapan Bakan Kurum, AK Parti'nin iktidarı boyunca millet için projeler ürettiğini söyledi.

Bakan Kurum, yapılan kapsamlı projelerin yapılacakların garantisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu seçim, 'İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz' diyenlerle, 'Londra'daki tefecilerden borç alacağız' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, 'Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin' diyenlerle, 'Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, 'SİHA'lar, Togg, TCG Anadolu' diyenlerle, 'SİHA'lar yerli değil, Togg milli değil, TCG Anadolu gemisi de neymiş' diyenlerin seçimidir."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından video-konferansla Çekmeköy-Alemdağ-Taşdelen Yol Kavşak Projesi ve Çekmeköy Meydan ve Otopark Projesi temel atma töreni ile Çekmeköy Millet Bahçesi ilk fidan dikimi törenine katıldı.

Kurum, bugünkü programlarına Beykoz ve Kavacık'taki vatandaş buluşmalarıyla devam edecek.