Bakan Murat Kurum Çekmeköy'de engelli çocuklarla bir araya geldi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de engelli çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de engelli çocuklar ve aileleriyle buluştu.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, burada düzenlenen Engelsiz Yaşam Festivali'nde ahşap yakma, geri dönüşüm ve çamur atölyesinde çocukların yaptığı ürünlerden oluşan sergiyi gezdi.

Çekmeköy Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Engelsiz Koro'nun söylediği şarkıları dinleyen Kurum, parçalara da eşlik etti.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin göz bebekleri olduğunu belirtti.

Engelli bireylerle birlikte yol yürüdüklerini ifade eden Kurum, "Onlara, engelsiz şehirlerimizi, engelsiz Türkiye'yi inşa etmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır hizmet ediyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, yavrularımız. Biz de onların daha iyi şartlarda eğitim görmesi, daha yeşil alanlarda yaşaması, sokakta, mahallede hiçbir engelle karşılaşmaması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, program sonunda tüm çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.