Bakan Murat Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın şu an için İstanbul'da olduğunu belirterek, "İstanbul bizim nüfusumuzun 5'te birinin yaşadığı yer. İstanbul'un güvenliği tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın şu an için İstanbul'da olduğunu belirterek, "İstanbul bizim nüfusumuzun 5'te birinin yaşadığı yer. İstanbul'un güvenliği tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul bizim milli güvenlik meselemiz." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin soru üzerine Kurum, kampanyaya 485 bin başvuru yapıldığını, kampanyaya katılan vatandaşlara taşınma yardımı verileceğini ifade etti.

Kurum, başvurudan herhangi bir ücret alınmayacağını belirterek, "Konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet veya bizim ofislerimiz üzerinden başvuruyor. Sonra binanın ön incelemesini yapıp keşif raporunu hazırlayacağız. Sonra gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak ve proje aşamasına geçeceğiz. Ondan sonra projemizi çizip ruhsatımızı alacağız. TOKİ Başkanlığımız ihalesini yapacak ve inşaatları 2 yıl içerisinde tamamlayacak. Bu süreçte de vatandaşımıza 10 bin 500 lira taşınma yardımı, aylık 5 bin 250 lira da kira yardımı olacak." diye konuştu.

İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut tespit ettiklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"200 bin konutun yerinde dönüşümünü yapıyoruz, 100 bin konutu da rezerv belirlediğimiz alanlarda yapıyoruz. Başvuruya bakacağız. Bizim hedefimiz İstanbul'daki riskli yapı stokunu dönüştüreceğiz. Bizim amacımız bu dönüşümü yapmak. Biz 5 senelik bir vizyon ortaya koyduk. Bizim bu noktada amacımız İstanbul'umuzu dirençli hale getirmek. 300 bin çok büyük bir rakam. Bu kampanya şu an için İstanbul'da. İstanbul bizim nüfusumuzun 5'te birinin yaşadığı yer. İstanbul'un güvenliği tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul bizim milli güvenlik meselemiz. Ekonomi burada, finans burada. 81 ilde 270 bin kentsel dönüşüm konutumuz fiilen devam ediyor. Yedi bölgede uygulamayı yaygınlaştıracağız."

Kurum, bu kampanya kapsamında toplamda 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır verdikleri sözleri tuttuklarını dile getiren Kurum, bugüne kadar vatandaştan 20 bin çeşitli talep geldiğini, bunun 18 binini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, İstanbul'da bugüne kadar 204 bin sosyal konut yaptıklarından bahsederek, yaklaşık 14 bin 500 konutun ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

Programda bugüne kadar yapımı tamamlanan projelerin videoları gösterildi.