Bakan Murat Kurum'a Elazığ'dan Fahri Hemşehrilik Beratı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Elazığ Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararı alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduğu, yaraların sarılması ve şehrin yeniden ayağa kalkması için büyük gayret gösterdiği hatırlatıldı.

Elazığ Belediye Meclisi üyelerinin, desteklerinden dolayı Bakan Kurum'a hem fahri hemşehrilik beratı sunulması hem de isminin cadde, sokak ya da parka verilmesi yönünde önerge sunduğu aktarılan açıklamada, muhalefet üyelerinin de dahil olduğu önergenin oy birliğiyle kabul edildiği ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın kararı sosyal medya hesabından duyurduğu belirtildi.

"Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"En zor zamanları birbirimize sarılarak atlattığımız Elazığ'ın kalbimizdeki yeri çok ayrı. Sokak sokak adımladığımız Elazığ'da, hemşehrilerimizle yeri geldi ağabey kardeş, yeri geldi ana oğul olduk. Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla fahri hemşehri ilan edildiğimi öğrendim. Başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na, bu kararı alan belediye meclisi üyelerimize, kıymetli Elazığlılara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Bakan Kurum'a, Malatya ile Hatay Büyükşehir belediyeleri de fahri hemşehrilik beratı vermişti.