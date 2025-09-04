Bakan Murat Kurum'a Elazığ'dan Fahri Hemşehrilik Beratı

ELAZIĞ Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verme kararı aldı. Sosyal medya hesabından Elazığlılara teşekkür eden Bakan Kurum, "Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Elazığ Belediye Meclisi üyeleri, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sunduğu destekler nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hem 'Fahri Hemşehrilik Beratı' sunulması hem de isminin cadde, sokak ya da bir parka verilmesi yönünde önerge verdi. Muhalefet üyelerinin de dahil olduğu önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

BAKAN KURUM: ELAZIĞ'IN KALBİMİZDEKİ YERİ ÇOK AYRI

Başkan Şerifoğulları'na ve Elazığlılara teşekkür eden Bakan Kurum, "En zor zamanları birbirimize sarılarak atlattığımız Elazığ'ın kalbimizdeki yeri çok ayrı. Sokak sokak adımladığımız Elazığ'da, hemşehrilerimizle yeri geldi ağabey kardeş, yeri geldi ana oğul olduk. Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı kararla fahri hemşehri ilan edildiğimi öğrendim. Başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na, bu kararı alan belediye meclisi üyelerimize, kıymetli Elazığlılara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Bakan Kurum' daha önce Malatya ile Hatay büyükşehir belediyeleri de 'Fahri Hemşehrilik Beratı' vermişti.