Haberler

Trabzon'a Yeni Sağlık Tesisleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Trabzon'a kazandırılan yeni sağlık tesislerinin hayırlı olmasını diledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Trabzon'a kazandırılan yeni sağlık tesislerinin hayırlı olmasını diledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tesislerin, birinci basamak sağlık ve acil sağlık hizmetlerinin gücüne güç katacağını belirtti.

Akçaabat'a Yaylacık Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Işıklar Aile Sağlığı Merkezi, Çarşıbaşı'na Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, Maçka'ya Esiroğlu Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Ortahisar'a ise KTÜ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılacağını aktaran Memişoğlu, koruyucu sağlığı öncelediklerini ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'na yatırım yaptıklarını vurguladı.

Bakan Memişoğlu, yeni sağlık tesislerinin tüm Trabzonlulara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Gazze'de rehine takası ne zaman? İsrail tarih verdi
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.