Trabzon'a Yeni Sağlık Tesisleri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Trabzon'a kazandırılan yeni sağlık tesislerinin hayırlı olmasını diledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tesislerin, birinci basamak sağlık ve acil sağlık hizmetlerinin gücüne güç katacağını belirtti.

Akçaabat'a Yaylacık Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Işıklar Aile Sağlığı Merkezi, Çarşıbaşı'na Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, Maçka'ya Esiroğlu Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Ortahisar'a ise KTÜ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılacağını aktaran Memişoğlu, koruyucu sağlığı öncelediklerini ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'na yatırım yaptıklarını vurguladı.

Bakan Memişoğlu, yeni sağlık tesislerinin tüm Trabzonlulara hayırlı olmasını diledi.