Bakan Memişoğlu, SMA ilacı ve etkin maddesinin üretileceği Ar-Ge Merkezi'ni açtı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yerli ilaç üreticisi Polifarma tarafından Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı başta olmak üzere nadir ve genetik hastalıkların tedavisine yönelik ilaç ve etkin maddenin geliştirileceği Ar-Ge merkezi açıldı. Bakan Memişoğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez sadece bir bina ya da teknik bir tesis değil, bu topraklara, bu millete ve bu ülkenin potansiyeline gönülden inanan bir vizyonun vücut bulmuş halidir. Biz sağlık hizmetini bir hak, tedaviyi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren ilaç üreticisi Polifarma, Türkiye'nin en kapsamlı Ar-Ge merkezini Ergene'de hizmete açtı. İlçede 11 bin 233 metrekare alan üzerinde inşa edilen, SMA başta olmak üzere farklı nadir hastalıkların tedavisine yönelik ilaç ve etkin madde üretimine odaklanacak merkezin açılışı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı. Açılış töreninde Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaç, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ile çok sayıda davetli katıldı.

'KENDİ İNSAN GÜCÜYLE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN SAĞLIK EKOSİSTEMİ KURMA GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

Törende konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık alanında yerli üretim ve inovasyonun öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu toprakla binlerce yıldır yalnızca medeniyetlerin değil, ilmi, hikmetin ve şifanın da merkezi olmuştur. Kadim Anadolu irfanıyla yoğrulmuş bu topraklarda bugün geçmişten geleceğe uzanan bir vizyonun, bilimle yoğrulmuş bir emeğin ve inançla örülmüş bir idealin meyvesini birlikte görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı vizyonunun en temel kaynaklarından biri hiç koşulsuz 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'dır. Bu vizyon yalnızca daha fazla sağlık hizmeti sunmayı değil, aynı zamanda üreten, kendi teknolojisini geliştiren ve küresel düzeyde rekabet gücünü arttıran bir sağlık sisteminin inşasını hedeflemektedir. İşte bu stratejik yolculuğun temelinde Sağlık Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli yer almaktadır. Bu model, bireyin ailenin ve toplumun sağlığını koruyucu önleyici yaklaşımlar kadar, yenilikçi üretim altyapılarını, bilimsel araştırmayı, Ar-Ge odaklı çözüm geliştirmeyi ve yerli milli teknolojiyle büyümeyi esas almaktadır. Bu modelin en önemli ayaklarından birini de hiç şüphesiz üreten sağlık vizyonumuz oluşturmaktadır. Bu vizyonla biz sadece hastalıkları tedavi eden bir sistem değil, aynı zamanda ilaç ve tıbbi cihazların kendini geliştiren, genetik biyoteknolojik ve moleküler alanlarda inovasyon üreten, bilimsel Ar-Ge kapasitesini teknolojiyle buluşturan, kendi insan gücüyle geleceği şekillendiren bir sağlık ekosistemi kurmanın gayreti içindeyiz" dedi.

'SAĞLIKTA TAM BAĞIMSIZLIK ÜRETMEK VE İHRAÇ ETMEKLE MÜMKÜN'

Göreve geldikleri andan itibaren Türkiye'nin sağlıkta bilimsel kapasitesini geliştirmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Memişoğlu, "Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizin kalbinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nı yeniden yapılandırarak bu sürecin hem stratejik beyni hem de sahadaki lokomotifi haline getirdik. Bugün TÜSEB; kamu, özel sektör ve akademi arasında güçlü bağlar kuran, güdümlü projelerle yerli çözümler geliştiren, genç bilim insanını destekleyen ve ülkemizin küresel sağlık pazarındaki yetkinliğini arttıran bir yapıya kavuşmuştur. Biz bu süreci sadece bakanlık politikası olarak değil, bir milli sorumluluk, bir gelecek inşası olarak görüyoruz. Şuna inanıyoruz; sağlıkta tam bağımsızlık sadece hizmet sunmakla değil, üretmekle, geliştirmekle, paylaşmakla ve ihraç etmekle mümkündür. Bu inançla yürüdüğümüz bu yolda, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Polifarma Ar-Ge merkezi gibi yatırımlar işte bu büyük hedefin taşıyıcı sütunlarıdır" diye konuştu.

'BİR VİZYONUN VÜCUT BULMUŞ HALİ'

Bakan Memişoğlu, açılış yapılan Ar-Ge merkezinin bir vizyonun vücut bulmuş hali olduğunu belirterek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez sadece bir bina ya da teknik bir tesis değil, bu topraklara, bu millete ve bu ülkenin potansiyeline gönülden inanan bir vizyonun vücut bulmuş halidir. Bu anlamlı yatırım, uzun soluklu bir inancın, dilin ve teknolojiye duyulan güvenin ve ülkemizin sağlıktaki bağımsızlığına verilen stratejik bir desteğin somut ifadesidir. Bu vizyoner yaklaşımı ortaya koyan Polifarma ailesini yürekten tebrik ediyorum. Kendileri yalnızca ilaç üretmiyor, aynı zamanda geleceğin bilim insanlığına alan açıyor, bilgiye dayalı üretim kültürünü ve Türkiye'nin sağlıkta küresel rekabetçiliğine yatırım yapıyor. Bu merkez genç araştırmacılarımızın yetişeceği, yenilikçi moleküllerin geliştirileceği, nadir hastalıklar için yerli çözümlerin üretileceği çok yönlü bir Ar-Ge üssüdür. Sadece üretim değil, öğrenme, geliştirme, birlikte inşa etme anlayışıyla hareket eden, insan odaklı sistemin kalbidir" ifadelerini kullandı.

'İLAÇ ÜRETİMİNİ EGEMENLİK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Merkezdeki, Türkiye'nin ilk SMA ilacına ve etkin maddesine yönelik yürütülecek geliştirme faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Memişoğlu, "Hiç koşulsuz burada yürütülecek en önemli çalışmalardan biri de Türkiye'nin ilk SMA ilacına ve etkin maddesine yönelik geliştirme faaliyetleridir. Bu adım, üreten sağlık vizyonumuzun sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani ve vicdani boyutunu da açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü biz sağlık hizmetini bir hak, tedaviyi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz. Her bir vatandaşımızın hayatına dokunan çözümleri artık dışardan beklemiyoruz, kendi bilim insanlarımızla, kendi teknoloji kapasitemizle geliştiriyoruz" dedi.

'SAĞLIK YÜZYILININ ÜRETİMLE TAÇLANDIĞI BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ'

Tesisin, bölgeye ve insanlığa fayda sağlayacak bir merkez haline geleceğine inandıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez yalnızca ülkemizin ihtiyacını karşılamayacak. Aynı zamanda uluslararası pazarlara açılacak yerli ve milli çözümlerimizi küresel taleple buluşturacaktır. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın üretimle taçlandığı, bilimin tesisleştiği, şifanın yeniden vücut bulduğu bir ana tanıklık ediyoruz. Bu tesisin sadece ülkemize değil, bölgesine ve insanlığa fayda sağlayacak bir bilgi ve üretim tesisi haline geleceğine olan inancımız tamdır. Bu merkezin hayata geçmesinde büyük emek ve vizyon ortaya koyan Polifarma ailesine, değerli yönetim kurulu üyelerine, mühendislerine, bilim insanlarına ve alın teri döken tüm emekçilerine gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'İLAÇ SANAYİMİZLE ÖVÜNÜYORUZ'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de açılan Ar-Ge merkezindeki çalışmaların çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İlimizde 3 bin 390 tane sanayi tescilli firmamız var. Bunların 23'ü ilaç sanayi. Bunların 8'inin de Ar-Ge'si var. Onlardan bir tanesi de Polifarma. Yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir ihracata sahipler. Dolayısıyla biz ilaç sanayimizle övünüyoruz, özellikle Polifarma firmasıyla da, son zamanlarda yaptıkları önemli çalışmalar hakkında da övünüyoruz. Öyle bir ürün üretiyorsunuz ki, ithal ettiğiniz bir ürünü yerli olarak yapıyoruz hem Türkiye'de kullanacağız hem ihraç edeceğiz. Yani cari açığı kapatacağız. O yüzden bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEYİ BAŞARDIK'

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, dünyada ilacın etkin maddesini üreten ikinci firma olduklarını belirterek, "Biz aslında burada çok önemli bir şeyi başardık. Bütün dünyada belki ilacın etkin maddesini üreten ikinci firmayız şu anda. Diğer firmalardan çok daha öndeyiz. Dolayısıyla tabi ki ürünün klinik çalışmalarına şu anda başlıyoruz. Sonrasında ruhsatlandırma süreci devam edecek. Bu zannediyorum 1 buçuk ile 2 yıl arasında bir zaman alacak. Aynı zamanda bu ürün 2030 yılına kadar da patentli. Ama klinik araştırmalar çerçevesinde de ürünün kullanımına yavaş yavaş başlanacak" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMIŞ BULUNUYORUZ'

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu da sürecin 7 yıl öncesine dayandığını söyledi. Kumrulu, "Aslında bu 7 yıl evvel başlayan bir hikaye. Evet anneler ağlamayacak. Buradaki belki de en büyük pay benim bir anne oluşum, aynı zamanda bir bilim insanı olmamdan kaynaklanıyor. 7 yıllık süren bir serüven. Bu çıktı bir eksi de olabilirdi ama en heyecan verici yanı, nadir hastalıklarda gene bağlı etken maddenin sentezi. Burada en anahtar kelime bu. Türkiye, bu anlamda ilaç etken maddesi üretimi anlamında zayıf kasları olan bir ülke. Dolayısıyla bizim bu projemizle, bundan sonra gen hastalıklarının tamamlayıcısı olan farklı diğer nadir hastalıklarda da altyapı platformu kurulmuş oluyor. Çünkü çok teknik olmamakla beraber antisens oligonükleotid üretim platformu kurduk burada. Bu ne demek? Genlere bağlı nadir ya da yetim ürünlerde, nadir hastalıklarda kullanılacak ilacın etken maddesinin sentezi, beraberinde de bitmiş ürün de yine bu binada çıkaracağız. O yüzden çok mutluyum. İlacın bu anlamda dışa bağımlılığını da azaltmış bulunuyoruz. 80'e yakın da bilim insanıyla, akademisyenlerle çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.