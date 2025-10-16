Bakan Memişoğlu: Sağlık, uluslararası iş birliği için stratejik bir köprüdür

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/ - TÜRKİYE-AFRİKA İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, " Türkiye, yalnızca sağlık hizmet sunumunda değil, üretim alanında da kararlılıkla ilerlemektedir. Bu alanda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız. Çünkü biliyoruz ki sağlık, sadece bir hizmet alanı değil, kalkınma, teknoloji ve uluslararası iş birliği için stratejik bir köprüdür. Biz bugün, bu köprüyü Afrika ülkeleri ile birlikte daha da geliştirmek için buradayız" dedi.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, Afrika kıtasının birçok ülkesinden devlet yetkilileri, bakanlar, iş insanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Ticaret, sağlık, tarım, enerji ve teknoloji alanlarında iş birliğin geliştirilmesi amaçlanan forumun açılışına Afrika Birliği Komisyon Başkanı Mahmoud Ali Youssouf, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN KAPANIŞ OTURUMUNA KATILACAK

İki gün sürecek forumun yarın yapılacak kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Program kapsamında ticaret, sağlık, tarım, enerji, ulaştırma, teknoloji ve yatırım alanlarında çok sayıda panel ve ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek.

'ULUSLARARASI DÜZEYDE ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİBİZ'

'İlaçlar ve Medikal Malzemeler' oturumunda konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Afrika ve Türkiye arasındaki sağlık iş birliğini konuşmak için sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak geçtiğimiz çeyrek asırda sağlık sistemimizde, büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hayata geçirdik. Bugün, modern ve kapsamlı şehir hastanelerimiz, dijital sağlık sistemimiz ve koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendiren bir anlayışla, uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir sağlık sistemine sahibiz" diye konuştu.

'PANDEMİDE ULUSLARARASI DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ SERGİLEDİK'

Pandemi sürecinde Türkiye'nin birçok ülkeye desteklerinden söz eden Bakan Memişoğlu, "Covid sürecini hepimiz yaşadık. O dönem, sadece sağlık sistemlerinin değil, insanlığın da büyük bir sınavdan geçtiği bir dönemdi. Türkiye olarak biz, güçlü sağlık altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla bu süreci başarıyla yönettik ve vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye, ventilatörden maskeye, PCR kitlerinden aşıya kadar geniş bir ürün yelpazesini ulaştırdık. Böylece uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledik" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZ ÜRETİM KAPASİTESİNİ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENDİRMEKTEDİR'

Bakan Memişoğlu, "Sağlık alanındaki üretim gücümüzü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden yürütüyor ve 'fikirden ürüne' uzanan bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemi, Milli Sağlık Teknoloji Hamlemizin taşıyıcısı olarak görüyor, üreten sağlık modelimizi, yalnızca kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan değil, teknoloji ve ürün ihraç eden, ekonomik büyümeye katkı sunan bir yapıya dönüştürüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne, bilim insanlarımızın birikimine, sanayicilerimizin üretim kapasitesine ve girişimciliğine güveniyoruz. Türkiye, yalnızca sağlık hizmet sunumunda değil, üretim alanında da kararlılıkla ilerlemektedir. Kendi cihazını, yazılımını, ilacını ve aşısını üreten ülkemiz, sağlıkta üretim kapasitesini her geçen gün güçlendirmektedir. Bu alanda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız" dedi.

'BİLİYORUZ Kİ SAĞLIK, SADECE BİR HİZMET ALANI DEĞİLDİR'

Bakan Memişoğlu, "Biliyoruz ki sağlık, sadece bir hizmet alanı değil, kalkınma, teknoloji ve uluslararası iş birliği için stratejik bir köprüdür. Biz bugün, bu köprüyü Afrika ülkeleri ile birlikte daha da geliştirmek için buradayız. Kıtada kurduğumuz sağlık tesislerimizle yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor, bu merkezlerde, yerel sağlık çalışanlarının bilgi ve becerileri geliştiriyoruz. Ayrıca ileri düzey ameliyatlarla hizmet kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Mogadişu'daki 336 yataklı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sudan'ın Nyala kentindeki 150 yataklı Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nijer'deki 44 yataklı Türkiye Dostluk Hastanesi, bu vizyonun somut örnekleridir. Türkiye, Afrika ülkeleriyle sağlık alanındaki iş birliklerini daha da geliştirmeye kararlıdır" dedi.